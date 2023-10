ENG vs PAK टेस्ट सीरीज रमीज राजा पर पड़ी भारी, छूटी PCB प्रमुख की कुर्सी, जानें अब किसे मिली कमान

डीएनए हिंदी: एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने पूर्व पत्रकार नजम शेट्टी (Nazam Sethi) को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लचर प्रदर्शन के बाद पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रमीज राजा (Ramiz Raja) को चेयरमैन पद से हटाया जा सकता है.

Prime Minister Shehbaz Sharif, who is also PCB’s patron-in-chief, appointed senior journalist Najam Sethi as Chairman Pakistan Cricket Board (PCB), it emerged on Wednesday.#DialoguePakistan #PCB #najamsethi #PakistanCricket #body #Cricket pic.twitter.com/Rx4xNAb0Nk