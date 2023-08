NZ Vs Eng Test: बे ओवल में शुरू हुआ पहला टेस्ट मैच, फैंस पूछ रहे कहां देखें? नहीं पता तो यहां जान लें

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (NZ Vs Eng Test) टेस्ट सीरीज बे ओवल में शुरू हो गई है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत में फैंस दो धाकड़ टीमों के बीच मैच देखने के लिए बेकरार हैं. हालांकि कुछ दर्शकों के बीच लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर असमंजस है. सोशल मीडिया पर बे ओवल में चल रहे टेस्ट मैच कहां देखें यह सवाल ट्रेंड कर रहा है. अगर आपको भी नहीं पता है कि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां हो रही है तो यहां सारे जवाब मिलेंगे.

ट्विटर पर फैंस पूछ रहे कहां देखें न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड टेस्ट (NZ Vs Eng Test) मैच लाइव?

@PrimeVideoIN You not telecasting live Eng vs NZ test series in India ? Can’t see it on app ?