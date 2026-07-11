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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'टीम को अपनी ताकत पर...' इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से पहले नॉर्वे ने बताया अपना प्लान

England vs Norway Quarter Final: नॉर्वे ने इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले अपना मंशा साफ कर दी है और अपना प्लान बता दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 11, 2026, 06:23 PM IST

'टीम को अपनी ताकत पर...' इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से पहले नॉर्वे ने बताया अपना प्लान

England vs Norway Quarter Final (Photo IANS)

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इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच रविवार 12 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद टीम सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहती हैं, जिसके लिए दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी देने वाली हैं. हालांकि, नॉर्वे ने इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले अपना मंशा साफ कर दी है और अपना प्लान बता दिया है. आइए जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल से पहले नॉर्वे ने क्या कहा है. 

नॉर्वे ने क्वार्टर फाइनल से पहले साफ की अपनी मंशा

क्वार्टर फाइनल मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे के कोच स्टेल सोलबैकेन ने कहा, "मैं नॉर्वे की ऐसी टीम देखना चाहता हूं, जो अपनी ताकत के अनुसार खेले और वैसा ही प्रदर्शन करे, जैसा उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किया है. इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा. उनके पास बेलिंगहैम और केन जैसे शानदार खिलाड़ी हैं, जो कई तरीकों से गोल कर सकते हैं. हमें मजबूत डिफेंस के साथ खेलना होगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखें."

FIFA 2026

मुकाबले में नॉर्वे के एरलिंग हालैंड और इंग्लैंड के हैरी केन के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर स्टेल ने कहा, "ये नॉर्वे बनाम इंग्लैंड का मैच है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि केन इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच विनर हैं और हालैंड हमारे लिए सबसे अहम खिलाड़ी हैं. खिलाड़ियों को विश्वास है कि वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. अगर हम अपना पूरा दम नहीं लगाते हैं तो इंग्लैंड आगे निकल जाएगा." 

अपने देश के खिलाफ खेलेंगे हालैंड 

नॉर्वे टीम के स्टार खिलाड़ी एरलिंग हालैंड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और अब वो नॉर्वे के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे. हालांकि, उनके लिए ये मैच भावनात्मक भी होगा. दरअसल, उनके कई क्लब साथी खिलाड़ी भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं. इसको लेकर नॉर्वे के हालैंड ने कहा, "ये मेरे लिए बहुत खास मुकाबला है. मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ है और मैं वहां खेलता भी हूं. इसके साथ ही कई साथी खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान पर उतरना इसे और खास बनाता है. ये एक मजेदार मुकाबला होगा."

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