'हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है...' क्रोएशिया मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का बड़ा दावा

Harry Kane on FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच गुरुवार 18 जून की सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच गुरुवार 18 जून की सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद उनको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन ने पिछले कुछ समय से दमदार प्रदर्शन किया है और कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है. इतना ही नहीं, केन अपने करियर की सबसे अच्छी फॉर्म हैं और वो टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप से पहले क्या कहा है.

इंग्लैंड के कप्तान का बड़ा दावा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मैच खेला जाएगा, जिससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं निजी तौर पर कहूंगा कि ये मानसिक और शारीरिक तौर पर मेरा अब तक का सबसे अच्छा सीजन है. मेरे लिए सीजन का अंत बहुत अच्छा रहा. शारीरिक तौर पर मैं खुद को बहुत अच्छी शेप में महसूस कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "अपने करियर के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जो आपके हिसाब से हों और सही समय पर सही जगह पर हों और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के लिए ऐसा ही हुआ है. मेरे हिसाब से एक टीम के तौर पर हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा. मुझे लगता है कि हर कोई अच्छी शुरुआत करने और ये साबित करने के लिए बेताब है कि हमारे पास इस टूर्नामेंट में आगे तक जाने की काबिलियत है."

115वां मुकाबले खेलेंगे हैरी केन

क्रोएशिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए हैरी केन अपना 115वां मुकाबला खेलने उतरेंगे और साथ ही वो डेविड बेकहम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. इसको लेकर उन्होंने कहा, "बेकहम के बराबर तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बेकहम मेरे आदर्श रहे, मैं उन्हें इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर देखता था और सपना देखता था कि एक दिन मैं भी उनके जैसी ही इंग्लैंड की शर्ट पहनूंगा, तो ये एक बहुत अच्छा इमोशन होगा."

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