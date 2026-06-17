FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है...' क्रोएशिया मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का बड़ा दावा

'हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है...' क्रोएशिया मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का बड़ा दावा

WION Health Pulse: अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी से होगा बेहतर इलाज, भारतीय डॉक्टरों ने बताया नया रास्ता

WION Health Pulse: अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी से होगा बेहतर इलाज, भारतीय डॉक्टरों ने बताया नया रास्ता

मेघालय में मिली 'हंटर स्पाइडर', जो जाल बुनने की जगह तेज नजर और बिजली जैसी फुर्ती से करती है शिकार

मेघालय में मिली 'हंटर स्पाइडर', जो जाल बुनने की जगह तेज नजर और बिजली जैसी फुर्ती से करती है शिकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है...' क्रोएशिया मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का बड़ा दावा

Harry Kane on FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच गुरुवार 18 जून की सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 17, 2026, 09:27 PM IST

'हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है...' क्रोएशिया मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का बड़ा दावा

Harry Kane on FIFA World Cup 2026 (Photo-IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच गुरुवार 18 जून की सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद उनको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन ने पिछले कुछ समय से दमदार प्रदर्शन किया है और कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है. इतना ही नहीं, केन अपने करियर की सबसे अच्छी फॉर्म हैं और वो टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप से पहले क्या कहा है. 

इंग्लैंड के कप्तान का बड़ा दावा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मैच खेला जाएगा, जिससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं निजी तौर पर कहूंगा कि ये मानसिक और शारीरिक तौर पर मेरा अब तक का सबसे अच्छा सीजन है. मेरे लिए सीजन का अंत बहुत अच्छा रहा. शारीरिक तौर पर मैं खुद को बहुत अच्छी शेप में महसूस कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "अपने करियर के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जो आपके हिसाब से हों और सही समय पर सही जगह पर हों और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के लिए ऐसा ही हुआ है. मेरे हिसाब से एक टीम के तौर पर हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा. मुझे लगता है कि हर कोई अच्छी शुरुआत करने और ये साबित करने के लिए बेताब है कि हमारे पास इस टूर्नामेंट में आगे तक जाने की काबिलियत है."

115वां मुकाबले खेलेंगे हैरी केन

क्रोएशिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए हैरी केन अपना 115वां मुकाबला खेलने उतरेंगे और साथ ही वो डेविड बेकहम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. इसको लेकर उन्होंने कहा, "बेकहम के बराबर तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बेकहम मेरे आदर्श रहे, मैं उन्हें इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर देखता था और सपना देखता था कि एक दिन मैं भी उनके जैसी ही इंग्लैंड की शर्ट पहनूंगा, तो ये एक बहुत अच्छा इमोशन होगा."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement