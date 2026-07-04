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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद मिस्र के कोच ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा, ऐतिसाहिक जीत पर दिया बड़ा बयान

मिस्र फुटबॉल टीम के कोच होसाम हसन ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है, जिसके बाद उन्हें लेकर चर्चा होने लगी है. हालांकि, ऐतिहासिक जीत के बाद हसन ने बड़ा बयान भी दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 04, 2026, 06:41 PM IST

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद मिस्र के कोच ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा, ऐतिसाहिक जीत पर दिया बड़ा बयान

Hossam Hassan (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मिस्र और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे मिस्र ने 4-2 से जीत लिया है. इस जीत के साथ मिस्र की टीम ने राउंड ऑफ 16 में भी जगह बना ली है. हालांकि, मैच के बाद मिस्र फुटबॉल टीम के कोच होसाम हसन ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है, जिसके बाद उन्हें लेकर चर्चा होने लगी है. हालांकि, ऐतिहासिक जीत के बाद हसन ने बड़ा बयान भी दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा है. 

जीत के बाद लहराया फिलिस्तीन का झंडा 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद मिस्र के कोच ने होसाम हसन पिच पर मिस्र और फिलिस्तीन दोनों के झंडे लेकर पहुंचे. स्टेडियम में मौजूद कई फैंस ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए. हसन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "मैं यह जीत मिस्र और फिलिस्तीन दोनों के लोगों को समर्पित करता हूं. वो दयालु और इज्जतदार लोग हैं. भगवान उनके शहीदों पर रहम करे और उन्हें ताकत दे."

FIFA 2026

ऐतिहासिक जीत पर क्या बोले मिस्र के कोच?

मिस्र के कोच होसाम हसन ने 'फीफा' से बातचीत में कहा, "सच कहूं तो ये अविश्वसनीय एहसास है. हमने आज 120 मिलियन लोगों को खुश किया है. पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा. इतने लोगों की खुशी का कारण बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. जब आप जानते हैं कि आपने इतने लोगों को खुश किया है, तो आपको भी बहुत खुशी मिलती है. ये हमारे लिए परफेक्ट दिन है. अब हम लॉकर रूम में जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं और उम्मीद है कि होटल में हमारे फैंस हमारा इंतजार कर रहे होंगे. ये हमारे खून में है कि हम अंत तक लड़ते हैं. चाहे हालात कैसे भी हों, हम हार नहीं मानते."

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिस्र ने 4-2 से जीत अपने नाम की है और साथ ही राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. हालांकि, उनका प्लान सीधा है कि वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहे हैं और फाइनल में जगह बनाए. मिस्र के कोच ने अपने बयान से जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी टीम को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं. 

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