IPL 2023 में धूम मचा रहे जोस बटलर, सैम करन जैसे खिलाड़ी उधर इंग्लैंड क्रिकेट ने मार्क वुड के साथ कर दिया बहुत बड़ा ऐलान 

डीएनए हिंदी: इंग्लैंड की टीम के कई बड़े खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल में बिजी हैं. इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस सीजन के लिए टीम की नई वनडे जर्सी लॉन्च की है. इसी साल वर्ल्ड कप भी होने वाला है और उससे पहले नई क्रिकेट किट लॉन्च की गई है. डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में खिताब बचाना खासा मुश्किल साबित हो सकता है. हालांकि टीम की इस नई किट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और लॉन्च वीडियो पर काफी रिएक्शन दे रहे हैं.

ODI World Cup 2023 से पहले जारी की नई जर्सी

इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले अपनी नई क्रिकेट किट लॉन्च की है. इंग्लैंड की जर्सी भी लॉन्च की गई है जो कि दिखने में काफी शानदार है. आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें टीम की नई जर्सी की झलक दिखाई गई. मार्क वुड, महिला खिलाड़ी इसी वोंग और साकिब महमूद वीडियो में नजर आए हैं.

Just launched: The new #EnglandCricket One Day International kit. 🔥 👌



The Stage Awaits. Write your own script.



To be worn by the England Men's, Women's and Disability teams.