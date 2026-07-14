फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच डच रेफरी का हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Rob Dieperink Death: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरा खेल जगत शोक में है. दरअसल, डच फुटबॉल रेफरी रॉब डाइपरिंक का निधन हो गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरा खेल जगत शोक में है. दरअसल, डच फुटबॉल रेफरी रॉब डाइपरिंक का निधन हो गया है. उन्हें ब्रिटेन में दर्ज एक पुलिस केस के बाद वर्ल्ड कप में रेफरी की भूमिका से हटा दिया गया था, हालांकि बाद में वो केस वापस ले लिया गया था. रेफरी रॉब डाइपरिंक को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वीडियो असिस्टेंट रेफरी अधिकारी भी चुना गया था, लेकिन बाद बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया था.

नीदरलैंड ने रेफरी की मौत पर कही ये बात

डाइपरिंक की मौत की वजह नहीं बताई गई है. नीदरलैंड्स के फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा, "रॉब डीपरिंक के निधन से हम हैरान और बहुत दुखी हैं. रॉब के जाने से फुटबॉल की दुनिया ने इंटरनेशनल अनुभव वाले एक बहुत सम्मानित रेफरी को खो दिया है, लेकिन सबसे बढ़कर, हमने एक बेहतरीन साथी खो दिया है. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ हैं जो उनके करीबी थे. हम कामना करते हैं कि इस बड़े नुकसान को सहने के लिए उन्हें हिम्मत और सांत्वना मिले."

फीफा ने भी जताया शोक

फीफा ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, "पूरे फुटबॉल समुदाय की ओर से हम उनके परिवार, दोस्तों और डच फुटबॉल एसोसिएशन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले." बता दें कि डीपरिंक को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए वीडियो असिस्टेंट रेफरी अधिकारी के तौर पर चुना गया था. लेकिन मई में उन्हें वर्ल्ड कप अधिकारियों की लिस्ट से हटा दिया गया था.

डाइपरिंक पर लगे चुके हैं गंभीर आरोप

एक किशोर लड़के के साथ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अप्रैल में 38 साल के डाइपरिंक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत न होने के कारण मामला बंद कर दिया गया. फीफा से हटाए जाने के बाद डच अखबार को दिए एक इंटरव्यू में डीपरिंक ने कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया गया था.

ऐसा रहा रॉब का रेफरी करियर

रॉब डाइपरिंक 2011/12 सीजन से प्रोफेशनल फुटबॉल में रेफरी के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने 2017 के आखिर में अपना पहला एरेडिविसी मैच रेफरी के तौर पर कराया. उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में कुल 284 मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई. उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वीडियो असिस्टेंट रेफरी के तौर पर भी काम किया. वो 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप और उसी साल हुए ओलंपिक गेम्स की रेफरी टीम का हिस्सा थे. उन्हें यूरोपियन क्लब प्रतियोगिताओं के मैचों के लिए भी नियमित रूप से नियुक्त किया जाता था. अटलांटा बर्गमो और बायर लेवरकुसेन के बीच 2024 यूरोपा लीग फाइनल के दौरान रॉब ने असिस्टेंट वीडियो असिस्टेंट रेफरी के तौर पर काम किया. दिसंबर 2024 में उन्हें कतर में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए असिस्टेंट रेफरी नियुक्त किया गया.

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