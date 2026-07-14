FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जूपिटर जितना आकार, लेकिन रूई जैसा हल्का वजन...वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले अंतरिक्ष के सबसे सूजे हुए ग्रह

जूपिटर जितना आकार, लेकिन रूई जैसा हल्का वजन...वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले अंतरिक्ष के सबसे सूजे हुए ग्रह

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच डच रेफरी का हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच डच रेफरी का हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

'संवेदनशील मामला है, भोजशाला के अंदर नहीं पढ़ सकते जुमे की नमाज पर...', मुस्लिम पक्ष की अपील पर क्या बोला SC?

'संवेदनशील मामला है, भोजशाला के अंदर नहीं पढ़ सकते जुमे की नमाज पर...', मुस्लिम पक्ष की अपील पर क्या बोला SC?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई

हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच डच रेफरी का हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Rob Dieperink Death: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरा खेल जगत शोक में है. दरअसल, डच फुटबॉल रेफरी रॉब डाइपरिंक का निधन हो गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 14, 2026, 03:58 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच डच रेफरी का हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Rob Dieperink Death (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरा खेल जगत शोक में है. दरअसल, डच फुटबॉल रेफरी रॉब डाइपरिंक का निधन हो गया है. उन्हें ब्रिटेन में दर्ज एक पुलिस केस के बाद वर्ल्ड कप में रेफरी की भूमिका से हटा दिया गया था, हालांकि बाद में वो केस वापस ले लिया गया था. रेफरी रॉब डाइपरिंक को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वीडियो असिस्टेंट रेफरी अधिकारी भी चुना गया था, लेकिन बाद बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया था. 

नीदरलैंड ने रेफरी की मौत पर कही ये बात

डाइपरिंक की मौत की वजह नहीं बताई गई है. नीदरलैंड्स के फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा, "रॉब डीपरिंक के निधन से हम हैरान और बहुत दुखी हैं. रॉब के जाने से फुटबॉल की दुनिया ने इंटरनेशनल अनुभव वाले एक बहुत सम्मानित रेफरी को खो दिया है, लेकिन सबसे बढ़कर, हमने एक बेहतरीन साथी खो दिया है.  हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ हैं जो उनके करीबी थे. हम कामना करते हैं कि इस बड़े नुकसान को सहने के लिए उन्हें हिम्मत और सांत्वना मिले."

फीफा ने भी जताया शोक

फीफा ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, "पूरे फुटबॉल समुदाय की ओर से हम उनके परिवार, दोस्तों और डच फुटबॉल एसोसिएशन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले." बता दें कि डीपरिंक को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए वीडियो असिस्टेंट रेफरी अधिकारी के तौर पर चुना गया था. लेकिन मई में उन्हें वर्ल्ड कप अधिकारियों की लिस्ट से हटा दिया गया था.

FIFA 2026

डाइपरिंक पर लगे चुके हैं गंभीर आरोप

एक किशोर लड़के के साथ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अप्रैल में 38 साल के डाइपरिंक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत न होने के कारण मामला बंद कर दिया गया. फीफा से हटाए जाने के बाद डच अखबार को दिए एक इंटरव्यू में डीपरिंक ने कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया गया था.

ऐसा रहा रॉब का रेफरी करियर

रॉब डाइपरिंक 2011/12 सीजन से प्रोफेशनल फुटबॉल में रेफरी के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने 2017 के आखिर में अपना पहला एरेडिविसी मैच रेफरी के तौर पर कराया. उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में कुल 284 मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई. उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वीडियो असिस्टेंट रेफरी के तौर पर भी काम किया. वो 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप और उसी साल हुए ओलंपिक गेम्स की रेफरी टीम का हिस्सा थे. उन्हें यूरोपियन क्लब प्रतियोगिताओं के मैचों के लिए भी नियमित रूप से नियुक्त किया जाता था. अटलांटा बर्गमो और बायर लेवरकुसेन के बीच 2024 यूरोपा लीग फाइनल के दौरान रॉब ने असिस्टेंट वीडियो असिस्टेंट रेफरी के तौर पर काम किया. दिसंबर 2024 में उन्हें कतर में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए असिस्टेंट रेफरी नियुक्त किया गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement