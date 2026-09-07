दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईशान किशन का धमाका, 270 रनों की पारी खेली, ईस्ट जोन का पलड़ा भारी हुआ

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में 708 रन ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है. ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने मैच में 270 रनों की धामकेदार पारी खेली.

Duleep Trophy 2026 Final: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने 270 रनों की धामकेदार पारी खेली है. ईशान किशन साउथ जोन के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में तिहरे शतक से चूक गए लेकिन, अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. दूसरे दिन की समाप्ति तक ईस्ट जोन ने कुल 163 ओवरों का सामना किया और 708 रन बनाए. साउथ जोन के खिलाफ इतने बड़े स्कोर को पार करना एक बड़ी चुनौती है.

फाइनल मैच में क्या हुआ?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में रविवार, 6 सितंबर को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ईस्ट जोन को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 88 गेंदों में 100 रन की साझेदारी की. वैभव 37 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 44 रन बनाकर बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ईश्वरन ने शिखर मोहन के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 रन जुटाए. ईश्वरन 86 गेंदों में 11 बाउंड्री के साथ 72 रन बनाकर आउट हुए. कुछ देर बाद टीम ने 147 के स्कोर पर सुदीप कुमार (6) के रूप में तीसरा विकेट भी गंवा दिया.

ईशान ने संभाला मोर्चा, कुमार कुशाग्र का भी शतक

यहां से कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. उन्होंने शिखर मोहन के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की. शिखर 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 85 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ईशान ने कुमार कुशाग्र के साथ पांचवें विकेट के लिए 230 रन की साझेदारी की. कुमार कुशाग्र 132 गेंदों में 5 छक्कों और 8 चौकों के साथ 101 रन बनाकर आउट हुए.

ईस्ट जोन ने 471 के स्कोर पर अपना पांचवां विकेट गंवाया, जिसके बाद ईशान ने अनुकूल रॉय के साथ 140 रन जुटाकर टीम को 600 के पार पहुंचा दिया.ईशान 250 रन की पारी खेलकर रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम लौटे. उन्होंने 301 गेंदों में 27 चौके और 7 छक्के लगाए थे. इसके बाद मोहम्मद शमी (28) ने कुनैन कुरैशी (40) के साथ 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 650 के पार पहुंचाया.

टीम को 680 के स्कोर पर सातवां झटका लगा, जिसके बाद कप्तान ईशान एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरे. ईस्ट जोन ने कप्तान के रूप में अपना नौवां विकेट गंवाया, जिन्होंने 334 गेंदों में 7 छक्कों और 30 चौकों के साथ 270 रन की पारी खेली. त्रिपुरण विजय ने पारी के 163वें ओवर में ईशान किशन के साथ मुकेश कुमार (0) का विकेट भी चटकाया.

(IANS इनपुट)