भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. जिसके पहले 2 मैच में जोस बटलर को छोड़कर इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका. जिसकी वजह से सीरीज के पहले दोनों मुकाबले में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा.

वही इंग्लैंड की इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी है. जिसपर आईपीएल मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने खूब पैसे लुटाए थे. लेकिन जैसे मानो आरसीबी में आते ही उसके बुरे दिन शुरु हो गए. वो भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले तीन मैच में रन बनाने के लिए जूझता रहा.



लगातार तीसरे मैच में फेल हुए फिल साल्ट

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने फिल साल्ट पर 11.50 करोड़ रुपये खर्च किए. उनको नीलामी में लेने के लिए कई टीमों ने दिलचस्पी दिखाई थी. जिसमें मुंबई इंडियंस का नाम भी शामिल था.

वही साल्ट जब से आरसीबी की टीम का हिस्सा बने है. तब से उनकी किस्मत ही फूट गई है. उन्होंने ऑक्शन के बाद 11 पारी खेली है. जिसमें वो 1 भी बार 50 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सके हैं.

फैंस ने आरसीबी को सोशल मीडिया पर किया ट्रोल

फिल साल्ट के खराब फॉर्म को लेकर फैंस ने आरसीबी के मजे लिए. सोशल मीडिया पर साल्ट के जल्द आउट होते ही मीम्स की बाढ़ आ गई. फैंस सोशल मीडिया पर तरह - तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Phil Salt after being bought by RCB :#INDvsENG pic.twitter.com/2cO0SREHEB