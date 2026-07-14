डेक्लान राइस के सेमीफाइनल खेलने पर बना संदेह, आखिरी समय पर फैसला लेगी इंग्लैंड

England vs Argentina Semi-Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच गुरुवार 16 जुलाई को खेला जाना है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच गुरुवार 16 जुलाई को खेला जाना है. लेकिन इससे पहले इंग्लैंड की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि इंग्लैंड टीम के स्टार मिडफील्डर और उपकप्तान डेक्लान राइस बीमारी से उबर चुके हैं, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में उनके खेलने पर संदेह बना हुआ है. हालांकि, इंग्लैंड उनको लेकर आखिरी समय पर फैसला लेगा और साथ ही निर्णय से पहले ट्रेनिंग सत्र का भी इंतजार करेंगे.

नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले बीमारी पड़ गए थे डेक्लान राइस



डेक्लान राइस नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले बीमार पड़ गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, वो मैच से पहले तीन दिनों तक बिस्तर पर रहे. इसके बावजूद उन्होंने मुकाबले में शुरुआत की, लेकिन पहले हाफ में असहज दिखे और हाफ-टाइम पर उन्हें मैदान से बाहर बुला लिया गया. अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है और उन्होंने सोमवार को टीम के साथ नियमित ट्रेनिंग भी की.

हैमस्ट्रिंग और पीठ दर्द से भी जूझ रहे हैं राइस

हालांकि बीमारी के अलावा राइस हैमस्ट्रिंग और पीठ दर्द की समस्या से भी जूझ रहे हैं. इसके बावजूद 27 वर्षीय मिडफील्डर को भरोसा है कि वो अर्जेंटीना के खिलाफ शुरुआती प्लेइंग में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे. 78 इंटरनेशनल मैच खेल चुके राइस इस विश्व कप में इंग्लैंड के लगभग सभी मुकाबलों में शुरुआती टीम का हिस्सा रहे हैं. केवल पनामा के खिलाफ ग्रुप चरण का मैच वो चोट के कारण नहीं खेल पाए थे.

इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल से पहले कैनसस सिटी स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र में आखिरी अभ्यास सत्र करेगी. इसके बाद खिलाड़ियों को रिकवरी सेशन कराया जाएगा और फिर पूरी टीम अटलांटा के लिए रवाना होगी, जहां सेमीफाइनल खेला जाएगा. ट्यूशेल तीन खिलाड़ियों के साथ मैच से पहले स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे. इंग्लैंड और अर्जेंटीना दोनों ने सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया है. इंग्लैंड ने नॉकआउट चरण में कांगो डीआर, मैक्सिको और नॉर्वे को हराकर आखिरी चार में जगह बनाई. दूसरी ओर मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने काबो वर्डे, मिस्र और स्विट्जरलैंड जैसी टीमों को हराकर अपना अभियान जारी रखा.