FIFA फाइनल में ट्रंप की फजीहत! ट्रॉफी देने के बाद भी नहीं छोड़ा स्टेज, फीफा चीफ ने हाथ पकड़कर हटाया!

Donald Trump FIFA World Cup Controversy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के बाद ट्रॉफी वितरण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनचाहे मेहमान की तरह जबरदस्ती स्टेज पर अड़े रहे.

ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती पोडियम पर डटे रहे

कैमरे की लाइमलाइट बटोरने की उनकी इस कोशिश को लेकर फैंस जमकर आलोचना कर रहे हैं

ट्रंप मेडल और ट्रॉफी देने के बाद ट्रंप खिलाड़ियों के बिल्कुल बगल में खड़े हो गए

फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने उन्हें वहां से हटने का इशारा किया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर चमचमाती ट्रॉफी तो अपने नाम कर ली, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के जश्न का मजा उस वक्त थोड़ा फीका पड़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोडियम पर एक अनचाहे मेहमान की तरह डटे रहे. सोशल मीडिया पर ट्रंप के इस रवैये को लेकर फुटबॉल फैंस के बीच उनकी जमकर आलोचना हो रही है.

खेल प्रेमियों का साफ कहना है कि कैमरे की सारी लाइमलाइट खुद बटोरने की चाहत में ट्रंप ने स्पेनिश टीम के इस यादगार पल के फ्रेम को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया. दरअसल, सोमवार रात (भारतीय समयानुसार) मुकाबला खत्म होने के बाद जब प्राइज सेरेमनी शुरू हुई, तो विजेता स्पेनिश टीम को मेडल और ट्रॉफी देने के लिए कई बड़े वीआईपी मेहमान मंच पर मौजूद थे.

स्टेज पर ही अड़े रहे डोनाल्ड ट्रंप

मेक्सिको की राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल का पालन किया और खिलाड़ियों को मेडल सौंपने के तुरंत बाद खुद ही शालीनता से मंच से नीचे उतर गए. वे चाहते थे कि यह पूरा लम्हा सिर्फ और सिर्फ विजेता टीम का रहे. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था. वे मेडल देने के बाद भी जानबूझकर स्टेज पर ही अड़े रहे, मानो उन्हें कैमरे के हर फुटेज में खुद को ही दिखाना था.

खिलाड़ियों के पास में ही हो गए खड़े

बात तब और ज्यादा असहज हो गई जब स्पेन के कप्तान रोड्रि के हाथों में वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक ट्रॉफी थमाई गई. पूरी टीम एक साथ आकर अपनी जीत का जश्न मनाने और हवा में ट्रॉफी उठाने का इंतजार कर रही थी. ठीक उसी समय ट्रंप आगे बढ़े और खिलाड़ियों के ठीक बगल में दाईं तरफ जाकर खड़े हो गए. वहां मौजूद खिलाड़ियों के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी और असुविधा साफ देखी जा सकती थी.

🚨🇺🇸 WATCH: The moment Gianni Infantino moves President Trump out of the way as Spain lift the World Cup trophy pic.twitter.com/I5Ha0mUwfV — Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 19, 2026

फीफा अध्यक्ष ने हाथ पकड़कर किया किनारे

माहौल को बिगड़ता देख खुद फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो को मोर्चा संभालना पड़ा. इन्फेंटिनो ने आगे बढ़कर बेहद समझदारी से डोनाल्ड ट्रंप को इशारा किया और उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, जिसके बाद ट्रंप थोड़ा पीछे हटे. हद तो तब हो गई जब पूरी टीम ने आखिरकार आसमान में उड़ते रंग-बिरंगे कंफेटी के बीच जश्न मनाते हुए ट्रॉफी को हवा में लहराया.

अनचाहे मेहमान की तरह चिपक गए फ्रेम में

उस ऐतिहासिक पल के फोटोग्राफ्स में, जहां सिर्फ चैंपियन खिलाड़ियों का चेहरा होना चाहिए था, वहां ट्रंप कोने में खड़े होकर फीफा अध्यक्ष से बातें करते नजर आ रहे थे. वे एक ऐसे अनचाहे मेहमान की तरह फ्रेम में चिपक गए थे जिनकी वहां कोई जरूरत नहीं थी. इंटरनेट पर फुटबॉल फैंस ट्रंप के इस 'अटेंशन-सीकिंग' व्यवहार पर बुरी तरह भड़के हुए हैं.

सोशल मीडिया पर लोग इसे खिलाड़ियों के हक के पल को चुराने की कोशिश बता रहे हैं. कई फुटबॉल प्रेमियों ने पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि यह ट्रंप की पुरानी आदत है. इससे पहले साल 2025 में हुए क्लब वर्ल्ड कप के दौरान भी, जब चेल्सी की टीम फाइनल जीतकर जश्न मना रही थी, तब भी ट्रंप ने ठीक ऐसी ही हरकत करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी.

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