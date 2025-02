श्रीलंका के पूर्व दिमुथ करुणारत्ने कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में संन्यास ले लेंगे. ये उनका करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा. इस बात का ऐलान दिमुथ करुणारत्ने ने कर दिया है. वो श्रीलंका के लिए अबतक 99 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 39.4 की औसत से 7172 रन बनाए है.

जिसमें 16 शतक और 34 अर्धशतक भी शामिल है. वही दिमुथ श्रीलंका के लिए 50 एकदिवसीय मैच में 31.3 की औसत से 1316 रन बना चुके हैं. जहां उनके बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक देखने को मिला है.

ये होगा दिमुथ के करियर का आखिरी मैच

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक दिमुथ ने संन्यास लेने का फैसला इसलिए लिया है. क्योंकि वो पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म की समस्या से जूझ रहे हैं. दिमुथ करुणारत्ने का आखिरी इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 फरवरी से खेला जाने वाला टेस्ट मैच होगा. जिसके बाद वो इंटरनेशनल के किसी भी प्रारुप में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे.

