भारत ने इंग्लैंड को टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 150 रन के अंतर से मात देकर सीरीज 4 - 1 से जीत ली. टी20 सीरीज के खत्म होने के बाद फिर से पुराने पंरपरा का पालन हुआ. इस सीरीज का बेस्ट फील्डर मेडल उस खिलाड़ी को दिया गया.

जो सीरीज के दौरान ज्यादातर समय बतौर सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान पर नजर आया. कप्तान सूर्या ने ध्रुव जुरेल को इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द सीरीज का मेडल दिया. जुरेल ने 2 मैच में 3 शानदार कैच पकड़े और बॉउंड्री पर कई रन बचाए.

सूर्या ने वरुण को क्यों बोला 'सॉरी'

कप्तान सूर्यकुमार यादव को फील्डिंग कोच टी दिलीप ने मेडल देने के लिए बुलाया. जिसके बाद वो मेडल लेकर तिलक और वरुण के पास जाते हैं. लेकिन अचानक मुड़कर जुरेल की ओर चले जाते हैं.

