रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे चरण में दिल्ली और रेलवे का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली की मौजूदगी ने ही इस मैच को खास बना दिया है. हालांकि विराट कोहली महज 6 रनों पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए. रेलवे के तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने विराट को आउट किया और जोरदार जश्न मनाया था. लेकिन सांगवान को ये जश्न काफी महंगा पड़ा. विराट के फैंस ने सांगवान को आड़े-हाथ लिया. वहीं अब गेंदबाज को जश्न मनाने के लिए माफी मांगनी पड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सांगवान को मांगनी पड़ी माफी

हिमांशु सांगवान ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली के फैंस से माफी मांगी है. उन्होंने लिखा, "मैं विराट कोहली के सभी फैंस से माफी मांगना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी पिछली प्रतिक्रियाओं के लिए मुझसे नफरत न करें. वो प्रतिक्रियाएँ पूरी तरह से क्रिकेट मैदान पर खेल की स्थिति पर आधारित थीं और विराट कोहली और मेरे बीच किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे से संबंधित नहीं थीं. विराट कोहली मेरे लिए गुरु की तरह हैं और वो बड़े भाई की तरह हैं. मैंने उनसे प्रेरित होकर क्रिकेट खेलना सीखा और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं."

A bowler had to apologise for taking the wicket of his opponent's batter. Himanshu Sangwan is facing abuses, trolls and criticism just because he bowled a delivery and Kohli failed to play it.



But my bro is apologising despite all this.🙂💔 pic.twitter.com/WPswbSCqS3