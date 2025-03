इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन यानी आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से होने वाला है. लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को एक तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ने आईपीएल के 18वें सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है. ऐसे में अब उनपर बीसीसीआई बैन लगा देगी. क्योंकि बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल को लेकर नया नियम लागू किया है. आइए जानते हैं कि कौनसा बल्लेबाज बाहर हुआ है और उसपर कितने साल का बैन लगेगा.

आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका लगा है. क्योंकि टीम के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस ले लिया है. उन्होंने निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2025 से अपना नाम वापस लिया है. ब्रूक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "मैंने आईपीएल के अगले सीजन से अपना नाम वापस लेना काफी मुश्किल फैसला किया है. मैं दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस से माफी मांगता हूं. मैं जाता हूं कि इसे हर कोई नहीं समझेगा और मैं भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा हूं. लेकिन जो मुझे लगता है सही है, वो मुझे करना होगा. अपने देश के लिए खेलना मेरी प्राथमिकता है और मेरा पूरा ध्यान उसी पर है."

Harry Brook should be banned. No excuse. pic.twitter.com/NHKaArgRpg