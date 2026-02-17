Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

Dead Sea Marathon 2026: पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचने के लिए 8000 से अधिक लोगों ने प्रयास किया है. डेड सी मैराथन प्रतियोगिता दुनियाभर में सबसे अनोखी और चुनौतियों वाला खेल बन चुका है.

Dead Sea Marathon 2026: पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचने के लिए 8000 से अधिक लोगों ने प्रयास किया है. डेड सी मैराथन प्रतियोगिता दुनियाभर में सबसे अनोखी और चुनौतियों वाला खेल बन चुका है. इजराइल के ऐन बोकेक के पास नमक के मैदानों समुद्र तल से करीब 430 मीटर नीचे और रेगिस्तानी चट्टानों से घिरे एक खूबसूरत जगह पर इस प्रतियोगति का कार्यक्रम हुआ. ये मेगा इवेंट का 7वां संस्करण रहा. इसमें दुनियाभर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. आइए जानते हैं कि ये रेस इतनी दिलचस्प और दुनियाभर में मशहूर क्यों है.

8000 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचने के लिए 8,700 लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. हालांकि ये जगह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से 3% से 5% अधिक होता है. इतना ही नहीं रनर्स का कहना है कि उन्हें नेचुरल हाई जैसा महसूस होता है. इस खेल में रनर्स इज़राइल और जॉर्डन को अलग करने वाले रास्तो पर दौड़ते हैं. इसके चारों तरफ नीला पानी और सफेद नमक की चमक रहती है. हालांकि इस दौरान जो नजारे रनर्स देखते हैं, वो कोई और नहीं देख सकता है, क्योंकि पर्यटकों के लिए ये हमेशा बंद रहता है.

इस साल यानी 2026 में आयोजित हुई मैराथन फिटनेस के दिवानों के लिए ही थी. ये उनके लिए ग्लोबल फेस्टिवल से कम नहीं है. यहां पर 5 किमी और 10 किमी की रेस है, जिसमें रनर्स मजे-मजे लेकर दौड़ते हैं. इसके अलावा इसमें हाफ और फुल मैराथन में प्रो रनर्स होते हैं. हालांकि 50 किमी के लिए अल्ट्रा मैराथन भी मौजूद हैं.

क्या है प्रतियोगिता की चुनौतियां?

इस प्रतियोगिता में इंटरनेशनल रनर्स की शुरुआत इजराइल के तेल अवीव शहर से ही होती है. रनर्स यहां से अपना बिब नंबर लेते हैं और रेगिस्तान के सूखे और पथरीले रास्तों पर सफर तय करते हैं. हालांकि यहां कि सबसे बड़ी चुनौती नमक और खुश्क हवा है, जो किसी भी इंसान के लिए सिरदर्द जैसी है. इस रेस में यूएक सहित दुनियाभर के रनर्स हिस्सा लेते हैं. दुनिया में इसे सबसे निचली दौड़ के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रतियोगिता में लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, जो किसी इनाम से कम नहीं है.

