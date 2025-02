भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की थी. रेलवे के खिलाफ गए खेले गए मैच की पहली पारी में विराट सिर्फ 6 रन के स्कोर पर आउट हो गए.

रणजी में कोहली की वापसी कुछ खास नहीं रही. लेकिन इसके बाद भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने उनको खास तोहफा दिया है.

जानें कोहली को क्यों मिला गिफ्ट

रेलवे के खिलाफ मैच के दूसरे दिन डीडीसीए ने कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने के लिए सम्मानित किया है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने विराट कोहली को एक ट्रॉफी और शॉल देकर सम्मानित किया. जब कोहली को ये सम्मान मिल रहा था. तब विराट कोहली के साथ उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा भी मौजूद थे. कोहली ने अपने कोच सर का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया.

Moments of pride as Virat Kohli gets felicitated by DDCA for his 100th Test appearance! A true icon of Indian cricket.



Enjoy Full felicitation ceromany by DDCA. ✨pic.twitter.com/5y83yPjQnt