दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर किंग्स के बीच मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई. क्योंकि मुकाबला कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ की ओर बार-बार मुड़ रहा था. दिल्ली ने 209 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 65 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा की बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान पर एंट्री हुई. फिर उन्होंने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई है. उन्होंने 31 गेंदों में ताबड़तोड़ 66 रनों की पारी खेली. आइए जानते हैं कि आशुतोष शर्मा कौन है और उनका घरेलू करियर कैसा रहा है.

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले आशुतोष शर्मा घरेलू क्रिकेट में रेलने के लिए खेलते हुए नजर आते हैं. हालांकि आशुतोश ने रेलवे से खेलने से पहले अपने राज्य के लिए भी क्रिकेट खेला है. उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 8 मैचों में 370 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और दो अर्धशतक जड़े हैं. वहीं लिस्ट ए करियर में आशुतोष ने 14 मैचों में 297 रन बनाए हैं और एक अर्धशतक लगा चुके हैं. वहीं टी20 क्रिकेट में 31 मैचों में उन्होंने 772 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक जड़े हैं. टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 182 से भी अधिक का रहता है.

What a Match What A Player Ashutosh Sharma, Peak IPL is IPLing Now 🙌 #DelhiCapitals #DCvLSG pic.twitter.com/xDuTQbQD7W