David Warner: बॉल टैम्परिंग का पूरा किस्सा जिसने हमेशा के लिए बदल दिया डेविड वॉर्नर का करियर

David Warner: केप टाउन के तीसरे दिन गेंद को साइन करने के बहाने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने सैंड पेपर से गेंद को रगड़ा था, जिससी वजह से बैन झेलनी पड़ी.

