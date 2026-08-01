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स्पोर्ट्स

गोल्ड की असली परख या सिर्फ फोटो का ट्रेंड, एथलीट मेडल जीतकर दांतों से क्यों काटते हैं? जानें पूरा इतिहास

Why Athletes Bite Medals: ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स तक सभी एथलीट मेडल जीतने के बाद दांतों से मेडल को काटते हैं. इन खेलों में ऐसा देखने के बाद फैंस के मन में सवाल उठते हैं कि आखिरी खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 01, 2026, 10:48 PM IST

गोल्ड की असली परख या सिर्फ फोटो का ट्रेंड, एथलीट मेडल जीतकर दांतों से क्यों काटते हैं? जानें पूरा इतिहास

Why Athletes Bite Medals

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत 23 जुलाई से हुई थी और ये टूर्नामेंट 2 अगस्त तक खेला जाएगा. हालांकि, टूर्नामेंट के 10वें दिन के खेल के दौरान भारत एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन किया और 6 गोल्ड अपने नाम किए. हालांकि, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स तक सभी एथलीट मेडल जीतने के बाद दांतों से मेडल को काटते हैं. इन खेलों में ऐसा देखने के बाद फैंस के मन में सवाल उठते हैं कि आखिरी खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं. आइए जानते हैं कि दांतों से मेडल काटने के पीछे क्या इतिहास छिपा हुआ है. 

एथलीट मेडल जीतने के बाद दांत से क्यों काटते हैं मेडल?

चाहे ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स हो. अक्सर एथलीट्स मेडल जीतने के बाद पोडियम पर खड़े होकर मेडल को दांतों से काटते हैं, जिसके बाद ऐसे सवाल उठते हैं कि इन खेलों में मेडल जीतने के बाद ऐथलीट ऐसा क्यों करते हैं. ये काफी लंबी परंपरा चली आ रही है, जो आज भी कायम है. पोडियम पर खड़े होकर मेडल को दांत से काटने का कोई भी नियम नहीं है. दरअसल, पुराने समय में मुद्रा काफी कीमती चीजों से बनी हुई होती थी. उस दौर में सोने की सिक्कों की जांच दांतों से काटकर की जाती थी. सोना नरम धातु है, जो थोड़े से दबाव पर फटने जैसा लगता है या कुतरने जैसा छप जाता है. 

पहले दिए जाते थे शुद्ध सोने के मेडल

आपको बता दें कि, साल 1912 तक एथलीटों को शुद्ध सोने के मेडल दिए जाते थे. तब अक्सर एथलीट इसे दांत से काटकर सोने की शुद्धता की जांच करते थे. लेकिन फिर शुद्ध सोने के पदक बंद कर दिए गए. लेकिन मेडल को दांत से काटने की परंपरा आज भी कायम है. ओलंपिक का आगाज साल 1896 में हुआ था. वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में खेला गया था, जबकि एशियन गेम्स पहली बार 1951 में खेला गया था. 

गोल्ड मेडल में कितना होता है सोना?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल शुद्ध सोने का नहीं होता है. इसमें करीब 1 से 1.5 प्रतिशत ही शुद्ध सोना मिला होता है, जबकि 92 से अधिक प्रतिशत चांदी से बना होता है, जिसपर सोने की परत चढ़ाई जाती है. हालांकि, सिल्वर मेडल शुद्ध स्टर्लिंग सिल्वर होता है और ब्रांज मेडल शुद्ध कांसे का बना हुआ होता है. हालांकि, एक गोल्ड मेडल बनने की खर्च करीब 1 से 2 लाख रुपये तक आता है. 

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