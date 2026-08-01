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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

कौन हैं प्रीति पवार और जैस्मीन लैंबोरिया? जिन्होंने भारत को दिलाए लगातार दो गोल्ड, जानें कैसा रहा दोनों का सफर

CWG 2026: प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता दिलाय और दूसरा गोल्ड जैस्मीन लैंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में दिलाया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 01, 2026, 05:39 PM IST

कौन हैं प्रीति पवार और जैस्मीन लैंबोरिया? जिन्होंने भारत को दिलाए लगातार दो गोल्ड, जानें कैसा रहा दोनों का सफर

CWG 2026 (Photo X)

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन शनिवार 1 अगस्त, 2026 को भारत के लिए गोल्डन डे होने वाला है. क्योंकि टूर्नामेंट के 10वें दिन भारत कई गोल्ड पदक अपने नाम कर सकता है. कई भारतीय एथलीट फाइनल में पहुंच गए और पदक पक्का कर चुके हैं. हालांकि, दिन के खेल की शुरुआत में ही भारत ने लगातार दो गोल्ड मेडल जीत लिए हैं. पहला गोल्ड प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता दिलाय और दूसरा गोल्ड जैस्मीन लैंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में दिलाया है. आइए जानते हैं कि इन दोनों एथलीटों का सफर अब तक कैसा रहा है. 

भारत ने 10वें दिन जीते लगातार दो गोल्ड

भारत ने 10वें दिन से पहले तक 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे. लेकिन प्रीति और जैस्मिन ने 10वें दिन की शुरुआत में ही भारत को गोल्ड दिलाया और अब भारत की कुल संख्या 7 गोल्ड हो गई है. इतना ही नहीं, 1 अगस्त को भारत कई गोल्ड पदक अपने नाम कर सकता है, जिसके बाद इसकी संख्या 10 के पार भी जा सकती है. इसके अलावा टूर्नामेंट के 10वें दिन भारत ने खबर लिखने तक 5 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें दो गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रांज मेडल शामिल हैं.

कौन हैं प्रीति पवार?

प्रीति पवार का जन्म हरियाणा के भिवानी में 23 अक्टूबर 2003 को हुआ था. प्रीति के परिवार से स्पोर्ट्स का काफी पुराना नाता रहा है. प्रीति को 14 साल की उम्र में मुक्केबाजी के बारे में उनके चाचा ने उन्हें बताया था. हालांकि, उनके चाचा भी मुक्केबाज रह चुके हैं और वो अकादमी चलाते हैं. प्रीति ने भी अपने चाचा की अकादमी से सीखना स्टार्ट किया. प्रीति ने साल 2020 में खेलो इंडिया यूथ में अपना रजत पदक जीता था. 

हालांकि, प्रीति को बचपन से ही बॉक्सिंग पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने चाचा की बात मानकर मुक्केबाजी सीखी थी और आज उन्होंने कॉमनमेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया है और दुनिया में अपना और अपनी फैमिली के साथ भारत का नाम रौशन किया है. 

कौन हैं जैस्मीन लैंबोरिया?

जैस्मीन लैंबोरिया का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में 30 अगस्त 2001 को हुआ था. उन्होंने साल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रांज मेडल अपने नाम किया था. इसके अलावा उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया है. हालांकि, जैस्मिने पिछले साल 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था. वहीं, एक बार फिर जैस्मिन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक अपने नाम किया और दुनिया में भारत का नाम रौशन किया है. इतना ही नहीं, जैस्मिन भारतीय सेना में भी शामिल हैं. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को भारतीय महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड जीते हैं. प्रीति पवार के बाद जैस्मिन लंबोरिया ने 'गोल्डन पंच' लगाए. प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कार्लेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से फाइनल बाउट जीता है, जबकि जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दन आयरलैंड की माइकेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया.

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