CWG 2026 1 August Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 1 अगस्त को कैसा है भारत का शेड्यूल? आज इंडिया रच सकता है इतिहास

CWG 2026 1 August Schedule: शनिवार, 1 अगस्त को भारत के पास एक-दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मेडल जीतने की उम्मीद है. कई भारतीय एथलीट शनिवार को फाइनल खेलेंगे, जिससे मेडल पक्का हो गया है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज 23 जुलाई से स्कॉटलैंज के ग्लासगो शहर में हुआ था. ये टूर्नामेंट कुल 11 दिन तक खेला जाना है. यानी 2 अगस्त, 2026 को इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा. ऐसे में शनिवार, 1 अगस्त को भारत के पास एक-दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मेडल जीतने की उम्मीद है. कई भारतीय एथलीट शनिवार को फाइनल खेलेंगे, जिससे मेडल पक्का हो गया है. हालांकि, टूर्नामेंट के अंत तक भारत के पास कई गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि भारत का 1 अगस्त को शेड्यूल कैसा है.

कैसा है भारत का शेड्यूल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार 1 अगस्त को भारत 10 बॉक्सिंग फाइनल खेलेगा. इसके अलावा 6 एथलेटिक्स फाइनल होंगे. वहीं, क्वालीफाइंग के आधार पर 2 साइक्लिंग फाइनल खेले जाएंगे, जबकि क्वालिफ़िकेशन के आधार पर 4 जूडो फाइनल और बॉल्स में पुरुषों की जोड़ी के लिए वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल खेले जाएंगे.

India's Schedule for Day 9 at CWG 2026 🇮🇳



👉 10 Boxing Finals 🥊

👉 6 Athletics Finals 🏃

👉 2 Cycling Finals based on Qualify 🚴

👉 4 Judo Finals based on Qualify 🥋

👉 Virtual QF for Men’s Pair in Bowls pic.twitter.com/2J3e7LNSfL — The Khel India (@TheKhelIndia) August 1, 2026

1 अगस्त को मिला पहला गोल्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन शनिवार 1 अगस्त को भारत का छठा गोल्ड मेडल मिल गया है. मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. महिलाओं के 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग पवार ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है. प्रीति ने फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो के खिलाफ मुकाबला खेला था, जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से डेलगाडो को हरा दिया है.

मेडल टैली में कहां पर है भारत?

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया और लगातार मेडल जीतने पर इजाफा किया है. भारत ने खबर लिखने तक 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल अपने नाम किए हैं. इसके साथ भारत मेडल टैली में 24 पदक के साथ 9वें स्थान पर है.