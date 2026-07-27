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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

कौन हैं जदुमणि सिंह? जिन्होंने CWG में पाकिस्तानी बॉक्सर को 5-0 से चटाई धूल, कारगिल हीरोज के नाम की जीत

CWG 2026 Jadumani Singh Victory: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के युवा बॉक्सर जदुमणि सिंह मंडेन्गबाम ने मेंस 55 किग्रा भार वर्ग में पाकिस्तान के रहमान को 5-0 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 27, 2026, 09:02 AM IST

कौन हैं जदुमणि सिंह? जिन्होंने CWG में पाकिस्तानी बॉक्सर को 5-0 से चटाई धूल, कारगिल हीरोज के नाम की जीत

जदुमणि सिंह ने CWG में पाकिस्तानी बॉक्सर को हराया (Image- IANS)

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ग्लासगो में चल रहे 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों का जलवा बरकरार है. इसी बीच रिंग से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. भारत के युवा मुक्केबाज जदुमणि सिंह मंडेन्गबाम ने शानदार खेल दिखाते हुए रविवार (26 जुलाई 2026) को पाकिस्तान के बॉक्सर को एकतरफा मुकाबले में धूल चटा दी है. इस धमाकेदार जीत के साथ ही जदुमणि ने मेंस 55 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली है और देश के लिए मेडल की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है.

कौन हैं जदुमणि सिंह?

जदुमणि सिंह मंडेन्गबाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर के रहने वाले हैं. मणिपुर को भारतीय मुक्केबाजी का गढ़ माना जाता है, जिसने देश को मैरी कॉम जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं. इसी मिट्टी से निकलकर आए जदुमणि अपनी तेज तर्रार पंचिंग और रिंग में बेहतरीन फुटवर्क के लिए जाने जाते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया है. 

jadumani

रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर को टिकने नहीं दिया

रविवार को ग्लासगो में खेले गए राउंड ऑफ-16 के मुकाबले में जदुमणि का सामना पाकिस्तान के सुमामा रहमान से हुआ. इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा की तरह जबरदस्त रोमांच की उम्मीद थी, लेकिन जदुमणि ने अपने खेल से इसे पूरी तरह एकतरफा बना दिया. जदुमणि ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पूरे तीन राउंड तक अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाए रखा.

पाकिस्तानी बॉक्सर सुमामा रहमान को शुरुआती दौर में बाई मिली थी, जिसकी वजह से वह तरोताजा होकर रिंग में उतरे थे. वहीं जदुमणि पहले से एक मुकाबला खेलकर आ रहे थे. इसके बावजूद जदुमणि की फुर्ती और सटीक प्रहारों के आगे पाकिस्तानी बॉक्सर बेबस नजर आया. जजों ने सर्वसम्मति से 5-0 से जदुमणि के पक्ष में फैसला सुनाया. 

jadumani

कारगिल के वीरों के नाम की अपनी जीत

इस शानदार जीत के बाद जदुमणि ने पूरे देश का दिल जीत लिया. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को देश के अमर शहीदों को समर्पित करते हुए कहा कि वह अपनी यह जीत कारगिल के वीरों के नाम करते हैं. जदुमणि ने साफ किया कि उनका लक्ष्य यहीं रुकना नहीं है. उन्होंने कहा कि वह क्वार्टर-फाइनल में और भी बेहतर खेल दिखाएंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर ही वापस लौटेंगे.

अब तक कैसा रहा सफर और आगे क्या है चुनौती?

जदुमणि इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं. इससे पहले उन्होंने राउंड ऑफ-32 के अपने शुरुआती मैच में स्कॉटलैंड के एरॉन कलन को एकतरफा अंदाज में हराया था. लगातार दो बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब उनका हौसला सातवें आसमान पर है. 

jadumani

अब मंगलवार को क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड के खतरनाक बॉक्सर एलिस ट्रॉब्रिज से होगा. अगर जदुमणि इस मैच में जीत दर्ज कर लेते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो जाएगा. पूरा देश अब जदुमणि के अगले मुकाबले का इंतजार कर रहा है और उम्मीद जता रहा है कि वह तिरंगा लहराकर ही दम लेंगे.

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