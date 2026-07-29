CWG 2026 में नीरज चोपड़ा से भिड़ंत से पहले अरशद नदीम पर बड़ा अपडेट! क्या होंगे फिट?

स्पोर्ट्स
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम की बहुचर्चित राइवलरी पर दुनिया भर के फैंस की नजरें टिकी हुई हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर और डिफेंडिंग चैंपियन अरशद नदीम एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पिछले कुछ दिनों से खराब सेहत की वजह से उनकी तैयारियों पर थोड़ा असर जरूर पड़ा था, लेकिन अब वे बिल्कुल फॉर्म में हैं और 30 जुलाई को होने वाले क्वालिफिकेशन राउंड के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं.
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उनके कोच सलमान बट के मुताबिक, अरशद अब ग्लासगो के मौसम के साथ पूरी तरह ढल चुके हैं और पदक की रेस में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बेताब हैं. दरअसल, कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले स्विट्जरलैंड में आयोजित 'ल्यूसर्न सिल्वर मीट' में अरशद का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. वहां वे 78.47 मीटर के थ्रो के साथ नौवें स्थान पर रहे थे. ये प्रदर्शन उनकी क्षमता और पहचान से काफी कम था.
उनके कोच ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि अरशद लाहौर की कड़ाके की गर्मी में ट्रेनिंग कैंप पूरा करके सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचे थे. वहां लगातार हो रही बारिश और गीली ट्रैक की वजह से उन्हें अपनी लय पकड़ने में दिक्कत हुई. लेकिन अब वे ग्लासगो की परिस्थितियों में पूरी तरह सेट हो चुके हैं.
पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश को अभी तक एक भी मेडल नहीं मिला है. स्प्रिंटर फाइका रियाज ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जरूर बनाया, लेकिन वे फाइनल तक का सफर तय नहीं कर सकीं. ऐसे में अरशद नदीम ही देश की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं.
इस क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 20 एथलीट अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनमें से टॉप-12 खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाएंगे. फाइनल का टिकट सीधे हासिल करने के लिए 83 मीटर का ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है. अरशद के साथ पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं. क्वालिफिकेशन राउंड 30 जुलाई 2026 को जबकि फाइनल 31 जुलाई को होगा.
फैंस के बीच इस मुकाबले को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता अरशद नदीम और भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा की भिड़ंत को लेकर है. साल 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा चोट की वजह से हिस्सा नहीं ले पाए थे और तब अरशद ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था.
इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में अरशद ने 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो फेंककर ओलंपिक और एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता था. इस बार भारत की ओर से नीरज चोपड़ा के साथ रोहित यादव और यशवीर सिंह भी मैदान में अपनी चुनौती पेश करेंगे.
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