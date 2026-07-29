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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

CTTC 2026: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किया क्लीन स्वीप, जीता लगातार तीसरा मुकाबला; महिला टीम ने भी दर्ज की जीत

CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मंगलवार को दूसरे चरण के ग्रुप मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला टीमों के बीच भिड़ंत हुई थी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 29, 2026, 06:19 PM IST

CTTC 2026: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किया क्लीन स्वीप, जीता लगातार तीसरा मुकाबला; महिला टीम ने भी दर्ज की जीत

CTTC 2026 (Photo X)

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कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मंगलवार को दूसरे चरण के ग्रुप मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत हुई थी. पुरुष भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है और 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है. इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार तीसरी जीत भी हासिल कर ली है. इतना ही नहीं, पुरुष के अलावा महिला टीम इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को धूल चटाई है. पुरुष और महिला टीमों के बीच काफी रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं. 

भारत ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए शाह मनुष उत्पलभाई, ठक्कर मानव विकास और ज्ञानसेकरन सत्यन ने हिस्सा लिया था. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एलयूएम निकोलस वेन झेंग, नी चुलोंग और सरीन आदित्य ने मुकाबला खेला गया था. इस मुकाबले का पहला राउंड उत्पलभाई और निकोलस के बीच खेला गया था, जो उत्पलभाई ने 11-7, 11-9, 10-12, 11-13 और 11-3 से अपने नाम किया. हालांकि, उत्पलभाई को निकोलस ने कड़ी टक्कर दी और दो राउंड अपने नाम किए थे. लेकिन अंत में उत्पलभाई ने बाजी मारी ली. 

उसके बाद ठक्कर मानव और नी चुलोंग के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें मानव ने 11-7, 11-6 और 11-4 से मुकाबला अपने नाम किया. अंत में ज्ञानसेकरन और सरीन की भिड़ंत हुई, जिसमें सत्यन ने 11-8, 11-8 और 11-8 से ही बाजी मारी. इस तरह टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा दिया. 

महिला टीम इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत के लिए सुतीर्था मुखर्जी, शस्विनी घोरपड़े और श्रीजा खेल रही थीं. मुकाबले में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यशस्विनी को यांगजी लियू के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद श्रीजा अकुला ने कड़ा मुकाबला जीतकर भारत की वापसी कराई. उन्होंने मिन युंग जी को 12-10, 7-11, 11-5, 11-9 से हराकर स्कोर 1-1 कर दिया.

सुतीर्था ने तीसरे मुकाबले में जुझारूपन दिखाया. वो कॉन्स्टेंटिना सिहोगियोस के खिलाफ 1-2 से पिछड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-8, 9-11, 8-11, 11-8, 13-11 से जीत दर्ज की और भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई.

चौथे मुकाबले में हालांकि लियू ने श्रीजा को 11-8, 11-5, 11-5 से हराकर ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर ला दिया. निर्णायक मुकाबले में यशस्विनी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने युंग जी को सीधे गेमों में हराकर भारत को 3-2 की जीत दिलाई और टूर्नामेंट में टीम का विजयी अभियान जारी रखा.

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