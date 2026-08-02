CTTC 2026: महिला और पुरुष सिंगल में भारत ने जीता गोल्ड, मेंस डबल्स में अपने नाम किया सिल्वर

CTTC 2026: टूर्नामेंट में पहले भारत ने टीम में इवेंट में गोल्ड जीता था. उसके बाद अब भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल्स में भी मेडल अपने नाम किया है.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत का दबदबा देखने को मिला है. टूर्नामेंट का आगाज 27 जुलाई, 2026 से हुआ था और इसका अंत 2 अगस्त, 2026 को हुआ. इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है और भारत को कई मेडल दिलाए हैं. टूर्नामेंट में पहले भारत ने टीम में इवेंट में गोल्ड जीता था. उसके बाद अब भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल्स में भी मेडल अपने नाम किया है. पुरुष डबल्स में भारत ने सिल्वर अपने नाम किया, जबकि मेंस और विमेंस सिंगल में भारत ने गोल्ड जीता है.

मेंस डब्ल्स में भारत ने जीता सिल्वर

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 के पुरुष डबल्स में भारत ने सिल्वर पदक अपने नाम किया है. फाइनल में मानव ठक्कर और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के वॉन्ग क्यूएस और चूंग जावेन से था, जिसमें टीम को 3 गेमों में हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, मलेशिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि भारतीय पुरुष टीम को सिल्वर से खुश होना पड़ा.

महिला डबल्स में भारत ने जीता गोल्ड

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 में महिला डबल्स में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपने नाम किए हैं. दरअसल, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारतीय जोड़ियों के बीच ही खेला गया था. अकुला श्रीजा और दास सिंड्रेला का सामना अपनी ही खिलाड़ी घोरपड़े यशस्विनी दीपक और भौमिक दिव्यांश से था. हालांकि, ये मुकाबला अकुला श्रीजा और दास सिंड्रेला अपने नाम किया और गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, घोरपड़े यशस्विनी दीपक और भौमिक दिव्यांश ने सिल्वर अपने नाम किया.

मेंस सिंगल में भारत के नाम गोल्ड और सिल्वर दोनों

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में पूरी तरह भारत का कब्जा नजर आया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत के जैन पयास और भट्टाचार्जी अंकुर के बीच खेला गया था. ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी भारतीय हैं. हालांकि, ये मुकाबला जैन को गंवाना पड़ा और सिल्वर मेडल अपने नाम करना पड़ा. वहीं भट्टाचार्जी अंकुर ने गोल्ड जीता है.

महिला सिंगल में भारत के नाम गोल्ड

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 में महिला सिंगल का फाइनल मुकाबला भी भारतीय खिलाड़ियों क बीच था. अकुला श्रीजा और घोरपड़े यशस्विनी के बीच फाइनल खेला गया था, जिसे घोरपड़े यशस्विनी ने अपने नाम किया और भारत को गोल्ड दिया. हालांकि, श्रीजा ने हारकर भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है.

मिक्स्ड डबल्स में भी भारत ने जीता गोल्ड

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 में मिक्स्ड डबल्स का फाइनल मुकाबला भारत की ठक्कर मानव विकास और कोटेचा तनीषा और मलेशिया की याप रिचर्ड रुई झे और टी एई शिन के बीच खेला गया था, जिसे भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर लिया है. ठक्कर मानव विकास और कोटेचा तनीषा ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है.

टीम इवेंट में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने जीता गोल्ड

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 में पहले ही भारत की महिला और पुरुष की टीमों ने गोल्ड अपने नाम कर लिया था. टूर्नामेंट के टीम इवेंट में भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है. इसके साथ ही टीम ने हर इवेंट में पदक अपने नाम किया और साथ दी टूर्नामेंट में 5 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया है.