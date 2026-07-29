CTTC 2026 final: भारत की पुरुष और महिला टीम ने फाइनल में बनाई जगह; जानें में कैसा रहा टीमों का प्रदर्शन

CTTC 2026 Semi-final: भारत की दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. टूर्नामेंट की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें मिल गई हैं, जिनके बीच फाइनल के लिए भिड़ंत होंगी.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में 22वां एडिशन खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. महिला भारतीय टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी है, जबकि पुरुष की टीम एक मुकाबला हारी है. लेकिन अच्छी बात है ये कि भारत की दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी, जबकि महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था, जिसमें दोनों टीमों ने जीत हासिल की और फाइनल में जगह बना ली है. आइए जानते हैं कि महिला और पुरुष भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है.

कैसा रहा भारतीय पुरुष टीम का प्रदर्शन?

भारतीय पुरुष टीम ने टूर्नामेंट का आगाज जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से किया था. भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 3-0 से हरा दिया था. हालांकि, उसके बाद भारत को मलेशिया के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन फिर टीम इंडिया ने वापसी की और श्रीलंका को 3-0 से हराया. उसके बाद भारतीय टीम ने वेल्स को 3-0 से पटकनी दी. फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी. इस तरह भारत ने 5 मैचों में 4 मुकाबले अपने नाम किए. उसके बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था, जिसमें टीम ने 3-0 से जीत हासिल की और फाइनल में जगह बना ली है. टीम अब गोल्ड मेडल से सिर्फ एक कदम दूर है.

कैसा रहा महिला टीम इंडिया का प्रदर्शन?

भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट का आगाज मालदीव के खिलाफ किया था. टीम ने मालदीव को 3-0 से हरा दिया था. उसके बाद टीम ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराया था. हालांकि, महिला भारतीय टीम ने नॉर्थन आयरलैंड ने 3-0 से धूल चटाई थी. फिर भारत ने श्रीलंका को 3-0 से पटकनी दी थी. हालांकि, महिला भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी 3-2 से हरा दिया था. हालांकि, उसके बाद टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था, जिसमें भारत ने 3-1 से जीत हासिल की है.

कब और किन टीमों के बीच खेला गया था फाइनल?

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष टीमों में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल खेला गया था, जबकि मलेशिया और सिंगापूर के बीच सेमीफाइनल खेला गया. हालांकि, अब पुरुष टीमें में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल खेला जाएगा. वहीं, महिला टीमों में मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल गया था, जिसे भारत ने जीत लिया. अब भारत को मलेशिया के खिलाफ फाइनल खेलना है.