CTTC 2026 Closing Ceremony: समापन समारोह को CM रेखा गुप्ता ने किया संबोधित, भारत ने लगाई गोल्ड की झड़ी

CTTC 2026 Closing Ceremony: खेल के महाकुंभ की क्लोजिंग सेरेमनी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत कर रहा था और टूर्नामेंट के मुकाबले नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले जा रहे थे. CTTC की शुरुआत 27 जुलाई, 2026 से हुई थी और आज यानी रविवार 2 अगस्त, 2026 को खेलों का महाकुंभ खत्म हुआ है. इस 7 दिन चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 25 टीमों ने हिस्सा लिया था. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट में भारत का दबदबा देखने को मिला और टूर्नामेंट में सभी 7 गोल्ड मुकाबले खेले गए, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड अपने नाम किए, जबकि एक सिल्वर जीता. हालांकि, खेल के महाकुंभ की क्लोजिंग सेरेमनी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

समापन समारोह को CM रेखा गुप्ता ने किया संबोधित

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए कहा, "भारत में और भारत की राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को खुद अपनी आंखों से देखकर अच्छा लगा हो, तो सभी प्लेयर्स के लिए तालियां बजनी चाहिए. यहां पर टीटीएफआई की अध्यक्ष की मेघना अहलावत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के चेयरमैन विवेक कोहली और आशीष सूद जी उपस्थित हैं. टूर्नामेंट के सभी प्लेयर्स, सभी कोचों और सभी टीमों ने इस इवेंट को बहुत खास बनाने में हमारी मदद की है. इस इवेंट में खेल रहे सभी प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करती हूं. ये एक हफ्ता सिर्फ दिल्ली के लिए खास नहीं बल्कि पूरे भारत और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी देश के लिए खास था. लेकिन ये हमारे लिए तब ज्यादा खास बना, जब भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता."

Delhi: Chief Minister Rekha Gupta addresses the closing ceremony of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026. pic.twitter.com/KmWpxp7y2V — IANS (@ians_india) August 2, 2026

CTTC के चेयरमैन दिल्ली सरकार किया धन्यवाद

22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह में DCTTC के चेयरमैन विवेक कोहली ने कहा, "दिल्ली सरकार और खासकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरा सहयोग दिया. इसी वजह से ये आयोजन इतना शानदार सफल रहा है. उनके आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ही इसे इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा सका."

Delhi: At the closing ceremony of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026, Minister Ashish Sood says, "It is a matter of pride for Delhi that we successfully hosted the Commonwealth Table Tennis Championship, in which 25 countries participated. It is a matter of… pic.twitter.com/188r9lnJP7 — IANS (@ians_india) August 2, 2026

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह में मंत्री आशीष सूद ने कहा, "दिल्ली के लिए ये गर्व की बात है कि हमने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था. पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है कि इस टूर्नामेंट में सात गोल्ड मेडल में से छह भारतीय खिलाड़ियों, भारत के युवा पुरुष और महिलाओं, भारत की युवा पीढ़ी ने जीते. ये खुशी का पल है."

Delhi: At the closing ceremony of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026, DCTTC Chairman Vivek Kohli says, "The Delhi government extended its full support, especially Chief Minister Rekha Gupta. That is why this event was such a grand success. It was organised on… pic.twitter.com/bbkKP3NK5W — IANS (@ians_india) August 2, 2026

भारत ने 7 में से 6 में जीता गोल्ड