आईपीएल 2025 का तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम में एमए चिदंबरम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या एक मैच के लिए बैन है, जिसकी वजह से सूर्या को कप्तान बनाया गया है. सूर्या की कप्तानी आंकड़े बेहद शानदार है. लेकिन उन्होंने मुकाबले से पहले ही एमएस धोनी को लेकर भी बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सीएसके के खिलाफ मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अनकैप्ड खिलाड़ी धोनी! क्या कोई उन्हें इतने सालों तक नियंत्रित कर पाया है? हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं. हम अभी भी सीखते हैं. "जब भी हमें मौका मिलता है, हम उनसे बातचीत करते हैं. इसलिए, मैं उन्हें कल फिर से देखने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं. लेकिन दूसरी तरफ से मैं उनके खिलाफ नेतृत्व करूंगा."

This is not the Mumbai Indians that Rohit Sharma built. CSK used to shiver from MI name. And these guys behave like CSK is their home team and they are forced to wear MI jersey.