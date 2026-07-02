वर्ल्ड कप नॉकआउट में कैसा रहा है रोनाल्डो का रिकॉर्ड, क्या इस बार पुर्तगाल के लिए करेंगे कमाल?

फुटबॉल इतिहास के महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक ऐसा अजीब रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसे वह हर हाल में बदलना चाहेंगे.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने फुटबॉल के खेल में कई इतिहास रचे हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी मैदान पर उनकी भूख और खेलने का जज्बा देखने लायक है. इतने शानदार करियर के बावजूद रोनाल्डो के नाम एक ऐसा अजीब रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे वह खुद भी जल्द से जल्द बदलना चाहेंगे.

वर्ल्ड कप नॉकआउट में रोनाल्डो का रिकॉर्ड

क्या आप जानते हैं कि फुटबॉल इतिहास के इस सबसे घातक स्ट्राइकर ने आज तक वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में एक भी गोल नहीं किया है? जी हां, रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप में अब तक जो 10 गोल किए हैं, वे सभी ग्रुप स्टेज में आए हैं. अब जब गुरुवार (भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 4.30 बजे) को पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से टोरंटो में होने जा रहा है, तो हर किसी की नजर इसी बात पर होगी कि क्या रोनाल्डो इस सूखे को खत्म कर पाएंगे?

2006 से 2014 का सफर

साल 2006 में रोनाल्डो ने महज 21 साल की उम्र में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था. ईरान के खिलाफ पेनल्टी पर गोल करके वह पुर्तगाल के सबसे युवा गोल-स्कोरर बने. उस वक्त वह विंगर के तौर पर खेलते थे, इसलिए नॉकआउट में गोल न आने पर किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए, लेकिन इंग्लैंड के वेन रूनी के रेड कार्ड वाले विवाद ने उन्हें खूब सुर्खियां दीं.

इसके बाद 2010 में कप्तान के तौर पर उन पर भारी दबाव था, लेकिन वह केवल उत्तर कोरिया के खिलाफ एक गोल कर सके और पुर्तगाल प्री-क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया. 2014 का वर्ल्ड कप तो और भी निराशाजनक रहा. घुटने की चोट से जूझ रहे रोनाल्डो बेअसर दिखे और पुर्तगाल ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया.

2018 और 2022- शानदार शुरुआत पर खराब अंत

2018 में रूस की धरती पर रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाकर धमाकेदार शुरुआत की थी. ऐसा लगा कि इस बार वह इतिहास रचेंगे, लेकिन राउंड-16 के नॉकआउट मुकाबले में उरुग्वे ने पुर्तगाल को 2-1 से हराकर रोनाल्डो के सफर पर ब्रेक लगा दिया.

2022 का कतर वर्ल्ड कप तो उनके लिए किसी दुःस्वप्न जैसा था. गोल.कॉम के अनुसार, मैनचेस्टर यूनाइटेड से खराब विदाई के बाद वह खुद को साबित करने उतरे थे. घाना के खिलाफ ग्रुप स्टेज में उन्होंने सिर्फ एक पेनल्टी गोल किया. बाद में खराब फॉर्म और व्यवहार के चलते उन्हें नॉकआउट मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा, जबकि उनकी जगह आए गोनसालो रामोस ने हैट्रिक ठोक दी. पुर्तगाल बिना रोनाल्डो के कमाल के आगे तो बढ़ा, लेकिन अंत में उनका सफर आंसू के साथ खत्म हुआ.

2026- क्या बदल पाएगी किस्मत?

अब समय आ चुका है 2026 का. उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 की जीत में दो गोल करने के बाद रोनाल्डो ने कैमरे के सामने चिल्लाकर कहा था, "आई एम बैक." लेकिन फुटबॉल पंडित और फैंस अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. वजह यह है कि वह कांगो और कोलंबिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए और पुर्तगाल को ग्रुप में दूसरा स्थान मिला.

अब नॉकआउट में पुर्तगाल के सामने लुका मोड्रिक की कप्तानी वाली क्रोएशियाई टीम है. क्रोएशिया भले ही अपनी पुरानी लय में न हो, लेकिन वह आज भी बेहद खतरनाक टीम है. ठीक यही बात 41 साल के रोनाल्डो पर भी लागू होती है, वह उम्रदराज हैं, लेकिन खेल का पासा पलटना जानते हैं. अब देखना यह है कि क्या रोनाल्डो इस बार नॉकआउट का यह सूखा खत्म कर पाते हैं या नहीं.

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