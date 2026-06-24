रिकॉर्ड बनाना अच्छा है लेकिन टीम की सफलता जरूरी... फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के बाद क्या बोले रोनाल्डो

Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने 5-0 से अपने नाम कर लिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने 5-0 से अपने नाम कर लिया है. इस मैच में रोनाल्डो ने वापसी की और दो गोल दागे. पिछले मैच में रोनाल्डो एक भी गोल नहीं दाग पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. लेकिन उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल के साथ इतिहास रच दिया है. हालांकि, मैच के बाद रोनाल्डो ने अपने रिकॉर्ड की जगह टीम की सफलता के बारे में बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मैच के बाद क्या बोले रोनाल्डो?

मैच के बाद रोनाल्डो ने कहा, मैं बहुत खुश हूं. टीम ने शानदार खेल दिखाया और आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया. रिकॉर्ड हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य नेशनल टीम को उसके उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करना है." हालांकि, रोनाल्डो का कहना है कि रिकॉर्ड बनाना अच्छा लगता है. लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टीम की सफलता है.

पुर्तगाव के कोच ने भी दिया बड़ा बयान

पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा, "ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से हमें बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया मिली, जिसकी उम्मीद थी. कई बार किसी बड़े टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए शुरुआती मुकाबले जैसे कठिन मैचों की जरूरत पड़ती है. इस मुकाबले में टीम ने वही जुझारूपन और समर्पण दिखाया, लेकिन पहले मुकाबले की तुलना में अधिक परिपक्वता के साथ. मैं टीम के प्रदर्शन और नतीजे से बेहद खुश हूं."

रोनाल्डो ने रचा इतिहास

रोनाल्डो ने मैच के छठे मिनट में ही पुर्तगाल के लिए पहला गोल दाग दिया था. इस गोल के साथ ही वो छह वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं. इसके बाद उन्होंने मैच के 39वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा. इसके साथ ही रोनाल्डो वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए. उनके नाम अब 10 वर्ल्ड कप गोल हो गए हैं, जबकि दिग्गज यूसेबियो ने 9 गोल किए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से