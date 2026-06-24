उज्बेकिस्तान के खिलाफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल दागे, जिसके बाद उन्होंने इतिहास रचते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला मंगलवार 23 जून 2026 को ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में पुर्तगाल ने 5-0 से मुकाबला अपना नम किया था. इस दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल दागे, जिसके बाद उन्होंने इतिहास रचते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि रोनाल्डो ने कौन से रिकॉर्ड को अपने नाम किया है.

रोनाल्डो बने ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

41 साल के पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने मैच शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद ही ये उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपने खास अंदाज में करीब से गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई. ये गोल तब हुआ जब जोआओ कैंसेलो ने राइट विंग से आगे बढ़ते हुए बॉक्स में एक लो पास दिया, जिसे रोनाल्डो ने छह-यार्ड एरिया के अंदर से पहली बार में ही गोल में बदल दिया.

ये गोल रोनाल्डो के शानदार इंटरनेशनल करियर का एक और यादगार पल था. साल 2006 में जर्मनी में 21 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने हर उस संस्करण (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में गोल किया, जिसमें वो खेले हैं. रोनाल्डो ने 2006 में पुर्तगाल के सेमीफाइनल तक के सफर के दौरान एक गोल किया था और 2010 और 2014 के संस्करण में भी एक-एक गोल किया था. उनका सबसे सफल वर्ल्ड कप अभियान 2018 में रूस में रहा, जहां उन्होंने 4 गोल किए थे. इसके बाद 4 साल बाद कतर में भी उन्होंने एक गोल किया, जब पुर्तगाल क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचा था.

कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में अपने पहले गोल की तलाश में हैं और उन्होंने कभी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है. हालांकि, 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में पुर्तगाल के आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ, ये दिग्गज फॉरवर्ड अपने शानदार करियर में और भी उपलब्धियां जोड़ सकता है. रोनाल्डो के नाम अब वर्ल्ड कप में 9 गोल हो गए हैं.

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