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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

ये मेरा आखिरी वर्ल्डकप होगा, लेकिन... स्पेन के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो ने तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट को लेकर की बात

Cristiano Ronaldo Retirement: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि ये वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 06, 2026, 07:14 PM IST

ये मेरा आखिरी वर्ल्डकप होगा, लेकिन... स्पेन के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो ने तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट को लेकर की बात

Cristiano Ronaldo Retirement (PHOTO IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच 7 जुलाई 2026 को डलास में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि ये वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा. रोनाल्डो ने अपने रिटायरमेंट को लेकर खुलकर बात  की है. हालही में ब्राजील के दिग्गज नेमार ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कि रोनाल्डो क्या कुछ कहा है.

रिटायरमेंट पर क्या बोले रोनाल्डो?

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच से पहले पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पत्रकारों से कहा, "ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्पेन के खिलाफ मैच मेरा आखिरी गेम न हो. मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वर्ल्ड कप खराब रहा है. मैं पहले ही तीन गोल कर चुका हूं. देखते हैं कि मैं इस मैच में एक और गोल कर पाता हूं या नहीं."

FIFA 2026

रिटायरमेंट के बारे में बार-बार पूछे जाने पर रोनाल्डो ने कहा, "मैं खेल रहा हूं या नहीं, इस नेशनल टीम में मेरा हमेशा एक जरूरी रोल रहेगा. सच कहूं तो, स्पेन के खिलाफ होने वाले मैच में जो भी हो. मैं साफ मन से जाऊंगा और अपना 100 प्रतिशत नहीं बल्कि एक हजार प्रतिशत देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फुटबॉल को मैंने अपना सब कुछ दिया है. जैसा कि मैंने सालों पहले कहा था कि मुझे कब तक खेलना है, ये मुझे ही तय करना होगा."

टूर्नामेंट के बारे में बताते हुए रोनाल्डो ने फैंस के पैशन की तारीफ करते हुए कहा, "ये वर्ल्ड कप लोगों के पैशन से पहचाना गया है. न सिर्फ इतने बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का हमारा पैशन, बल्कि हर जगह फुटबॉल फैंस का पैशन. सुबह नाश्ते में मैं वेनेजुएला और कोलंबिया के लोगों से मिला, जिन्होंने मुझे अपनी कहानियां सुनाईं. मुझे देखकर उनमें से कई लोगों की आंखों में आंसू थे. यही सबसे ज्यादा मायने रखता है. जिंदगी इसी के बारे में है." रोनाल्डो ने अपने करियर में कुल मिलाकर क्लब और देश के साथ 976 गोल किए हैं और 1,000 गोल के आंकड़े का पीछा कर रहे हैं.

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