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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में Cristiano Ronaldo और Lionel Messi लगाएंगे खास 'सिक्स', एक ही दिन रचेंगे इतिहास

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 17 जून को फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी एक्शन में नजर आएंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 16, 2026, 07:19 PM IST

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में Cristiano Ronaldo और Lionel Messi लगाएंगे खास 'सिक्स', एक ही दिन रचेंगे इतिहास

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi (Photo ESPN)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 17 जून को फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी एक्शन में नजर आएंगे. दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी टूर्नामेंट का अपना पहला मुकाबला खेलेंगे, जिसके साथ ही दोनों दिग्गज एक खास सिक्स लगाने वाले हैं. दरअसल, रोनाल्डो और मेसी अपना छठा फीफी वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने 5-5 बार फीफा वर्ल्ड कप में अपना कहर बरपाया है. आइए जानते हैं कि मेसी और रोनाल्डो ने कब-कब वर्ल्ड कप खेला है. 

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कब-कब खेला है फीफा वर्ल्ड कप?

पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 5 बार वर्ल्ड कप खेला हुआ है. रोनाल्डो साल 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं और अब 2026 में वो छठी बार ये कारनामा करने वाले हैं. हालांकि, रोनाल्डो अब तक फीफा का खिताब नहीं जीत पाए हैं और इस बार वो ट्रॉफी जीतने की हर मुमकिन कोशिश करने है. 

लियोनल मेसी ने कब-कब खेला है फीफा वर्ल्ड कप?

अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी भी 5 बार फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. इतना ही नहीं, मेसी ने पिछले साल अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को चैंपियन भी बनाया था. मेसी ने साल 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में वर्ल्ड कप खेला है और वो 2026 में छठी बार मैदान पर उतरेंगे.

कब खेला जाएगा मेसी और रोनाल्डो की टीमों का मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 17 जून को सुबह 6.30 बजे अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि, 17 जून को ही रात 10.30 बजे पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी. 

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