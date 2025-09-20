Add DNA as a Preferred Source
स्पोर्ट्स

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

Smriti Mandhana Century: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने आज शतक ठोकते हुए दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 20, 2025, 09:01 PM IST

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

Smriti Mandhana Century: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने शनिवार को इतिहास रच दिया. 
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए धमाकेदार शतकीय पारी खेली. ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था. इस मैच में स्मृति मंधाना ने 63 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों के दम पर 125 रन बनाए। मंधाना ने महज 50 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी.

विराट कोहली का तोड़ा रिकॉर्ड
इस शतक के साथ उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. वह वनडे इतिहास (पुरुष और महिला क्रिकेट) में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय प्लेयर बन गई हैं. बता दें कि विराट कोहली ने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे मैच में 52 गेंदों में शतक लगाया था. 29 वर्षीय मंधाना ने महिला वनडे इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का कमाल किया है. 

अरुण जेटली स्टेडिय में मंधाना का कमाल
मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और करेन रोल्टन को पछाड़ा है, जो संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर थीं. मूनी ने आज निर्णायक मुकाबले में भारत के खिलाफ 57 गेंदों में शतक पूरा किया था. उन्होंने 75 गेंदों में 138 रनों की पारी खेली, जिसमें 23 चौके और एक छक्का शामिल है. इनता ही नहीं पूर्व क्रिकेटर रोल्टन ने साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के सामने 57 गेंदों में शतक लगाया था. अगर इस मैच की बात करें तो इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत कुछ अच्छी नहीं थी.  

क्या था मैच का हाल
प्रतीका रावल (10) चौथे ओवर में अपना विकेट गंवा बैठीं। उन्होंने मंधाना के संग 32 रन जोड़े. इसके बाद, मंधाना ने हरलीन देओल (11) के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की। हरलीन नौवें ओवर में लौटीं.  वहीं 18वें ओवर में मंधाना ने अलाना किंग के खिलाफ छक्का लगाकर 13वां वनडे शतक पूरा किया. उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (35 गेंदों में 53) के संग 121 रनों की पार्टनरशिप की.

