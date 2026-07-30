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Commonwealth Table Tennis Championships 2026: भारतीय पुरुष और महिला टीम फाइनल में, जानिए कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पहुंच चुकी हैं. यहां जानिए कहां इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 30, 2026, 09:48 PM IST

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: भारतीय पुरुष और महिला टीम फाइनल में, जानिए कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 जारी है. (फोटो- IANS)

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Commonwealth Table Tennis Championships 2026: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं. भारत की पुरुष और महिला टीम ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया. भारतीय पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच गंवाए बिना फाइनल में जगह बनाई है. पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में अब भारत का सामना मलेशिया से होगा.

भारत के लिए इस बार की कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप खास है क्योंकि कटक में 2019 में हुए इवेंट के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत ने वापसी की है.  2019 में हुई चैंपियनशिप में भारत ने प्रतियोगिता के सभी सात गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था और ऐसा करने वाला तीसरा देश बना था. भारत से पहले हांगकांग चीन ने 1983 में यह उपलब्धि हासिल की थी.  इंग्लैंड ने 1971, 1973 और 1975 में शुरुआती तीन संस्करणों के दौरान ऐसा किया था.

बता दें कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की अगुवाई चार ओलंपियन कर रहे हैं. ये हैं श्रीजा अकुला, जी. साथियान, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई. ये चैंपियनशिप भी ग्लासगो में हो रहे 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ ही आयोजित हो रही है. 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार टेबल टेनिस को खेलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. जिन खेलों को हटाया गया है उनमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, रेसलिंग, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन्स भी शामिल हैं. 

कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 को 'फ्रीडम ग्लोबल स्पोर्ट्स नेटवर्क प्रो' YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकता है. भारत में किसी भी TV चैनल पर इस इवेंट का प्रसारण नहीं हो रहा है. 

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम पुरुष टीम 

मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानसेकरन, हरमीत देसाई, पायस जैन.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय महिला महिला टीम 

सिंड्रेला दास, श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी, स्वस्तिका घोष. 

व्यक्तिगत और युगल स्पर्धा (पुरुष) की टीम

मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानसेकरन, हरमीत देसाई, पायस जैन, अंकुर भट्टाचार्जी, रोनित भांजा, फिदेल रफीक, स्नेहित सुरवज्जुला, आकाश पाल, जीत चंद्रा, हिमनाकुल पोएंगा, मुदित दानी, जश मोदी, दिव्यांश श्रीवास्तव, तनीश शेट्टी, रीगन अल्बुकर्क.

व्यक्तिगत और युगल स्पर्धा (महिला) टीम

श्रीजा अकुला, सिंड्रेला दास, यशस्विनी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी, स्वास्तिका घोष, तनीषा कोटेचा, अनुषा कुटुम्बले, सयाली वानी, दिव्यांशी भौमिक, नित्यश्री मणि, सुहाना सैनी, याशिनी शिवशंकर, काव्या प्रवीण भट्ट, सयानिका माझी, मधुरिका पाटकर, सेलेना सेल्वा कुमार.

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