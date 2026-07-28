FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मंत्री-अधिकारी हर 7 अगस्त सुनेंगे जनता की समस्या; लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मंत्री-अधिकारी हर 7 अगस्त सुनेंगे जनता की समस्या; लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को चटाई धूल, 3-0 से जीता मुकाबला

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को चटाई धूल, 3-0 से जीता मुकाबला

E-20 Petrol Policy: 'मेरी रेप्युटेशन खराब करने की कोशिश...' नितिन गडकरी ने किससे मांगा 11 करोड़ रुपये का हर्जाना?

E-20 Petrol Policy: 'मेरी रेप्युटेशन खराब करने की कोशिश...' नितिन गडकरी ने किससे मांगा 11 करोड़ रुपये का हर्जाना?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी

ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को चटाई धूल, 3-0 से जीता मुकाबला

CTTC 2026: भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मंगलवार 28 जुलाई, 2026 को मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 28, 2026, 04:56 PM IST

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को चटाई धूल, 3-0 से जीता मुकाबला

Commonwealth Table Tennis Championships (Photo X) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है. भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मंगलवार 28 जुलाई, 2026 को मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है. भारतीय महिला खिलाड़ी अकुला श्रीजा, घोष स्वास्तिका और मुखर्जी सुतीर्था ने एक भी राउंड गंवाए मुकाबला अपने नाम किया. हालांकि, इससे पहले टीम इंडिया ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था और अब लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है. 

भारत और श्रीलंका के बीच स्टेज 2 में ग्रेप एफ राउंड 1 मुकाबला खेला गया था. इसमें महिला सिंगल के पहले राउंड में श्रीजा अकुला की भिड़ंत श्रीलंका की तमादी कविंद्या अलागियावाडु से थी, जिसमें अकुला ने कविंद्या को 11-8, 11-3 और 11-5 से तीनों गेम अपने नाम किए. उसके बाद दूसरा राउंड स्वास्तिका घोष और बिमांडी संदींसा के बीच गया था, जिसमें घोष ने 11-6, 11-7 और 11-7 से 3-0 से अपने नाम किया. 

हालांकि, आखिरी राउंड सुतीर्था मुखर्जी और दिव्या धारणी चा गमागे के बीच खेला गया था, जिसमें मुखर्जी ने  11-5, 11-2 और 11-6 से जीत हासिल की है. इस तरह से भारतीय महिला टीम ने 3-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया. भारतीय टीम ने लगातार दूसरा क्लीन स्वीप जीता है. 

पहले मैच में मालदीव को चटाई थी धूल

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका से पहले टूर्नामेंट में मालदीव को करारी शिकस्त दी थी. इस मैच में सुतीर्था मुखर्जी, यशस्वनी घोरपड़े और स्वास्तिका घोष ने दमदार प्रदर्शन किया था और मालदीव को 3-0 से हराया था. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement