Commonwealth Table Tennis Championship 2026: भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को चटाई धूल, 3-0 से जीता मुकाबला

CTTC 2026: भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मंगलवार 28 जुलाई, 2026 को मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है. भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मंगलवार 28 जुलाई, 2026 को मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है. भारतीय महिला खिलाड़ी अकुला श्रीजा, घोष स्वास्तिका और मुखर्जी सुतीर्था ने एक भी राउंड गंवाए मुकाबला अपने नाम किया. हालांकि, इससे पहले टीम इंडिया ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था और अब लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है.

भारत और श्रीलंका के बीच स्टेज 2 में ग्रेप एफ राउंड 1 मुकाबला खेला गया था. इसमें महिला सिंगल के पहले राउंड में श्रीजा अकुला की भिड़ंत श्रीलंका की तमादी कविंद्या अलागियावाडु से थी, जिसमें अकुला ने कविंद्या को 11-8, 11-3 और 11-5 से तीनों गेम अपने नाम किए. उसके बाद दूसरा राउंड स्वास्तिका घोष और बिमांडी संदींसा के बीच गया था, जिसमें घोष ने 11-6, 11-7 और 11-7 से 3-0 से अपने नाम किया.

हालांकि, आखिरी राउंड सुतीर्था मुखर्जी और दिव्या धारणी चा गमागे के बीच खेला गया था, जिसमें मुखर्जी ने 11-5, 11-2 और 11-6 से जीत हासिल की है. इस तरह से भारतीय महिला टीम ने 3-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया. भारतीय टीम ने लगातार दूसरा क्लीन स्वीप जीता है.

पहले मैच में मालदीव को चटाई थी धूल

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका से पहले टूर्नामेंट में मालदीव को करारी शिकस्त दी थी. इस मैच में सुतीर्था मुखर्जी, यशस्वनी घोरपड़े और स्वास्तिका घोष ने दमदार प्रदर्शन किया था और मालदीव को 3-0 से हराया था.