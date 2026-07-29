कौन हैं Gulveer Singh? जिन्होंने CWG 2026 के 10000 मीटर रेस में भारत को दिलाया पहला रजत पदक, जानें उनके सभी बड़े रिकॉर्ड्स

Gulveer Singh in CWG 2026: कॉमनवेल्श गेम्स में 10 हजार की रेस में भारत को पहली बार सिल्वर मेडल मिला है, जो कि गुलवीर सिंह ने दिलाया है. इसी के साथ आइए जानते हैं कि भारत के लॉन्ग-डिस्टेंस स्टार गुलवीर सिंह के नाम और कौन-कौन से रिकॉर्ड दर्ज हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय

उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीते

गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2022 में पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में जीते थे ब्रॉन्ज मेडल

Who is Gulveer Singh: ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में पदक जीतकर गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया. इसी के साथ भारत के लॉन्ग-डिस्टेंस स्टार सिल्वर मेडल अपने नाम करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं. आपको बता दें कि 27 वर्षीय गुलवीर यूपी के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव के निवासी हैं और भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं. आखिरी राउंड शुरू होने से पहले वे चौथे नंबर पर थे, फिर गुलवीर जबरदस्त एनर्जी के साथ आगे निकले और रजत पदक पर अपना कब्जा कर लिया. हालांकि, उनके लिए ऐसी जीत कोई पहली बार नहीं थी. गुलवीर ने पहले भी अलग-अलग लेवल के गेम्स में जीत हासिल कर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. आइए उनके अब तक के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं.

गुलवीर सिंह ने कैसे सिखा दौड़ने का हुनर?

गुलवीर सिंह ने कहीं से भी दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली है. उनकी दौड़ की शुरुआत किसी ट्रैक पर नहीं, बल्कि गांव की सड़कों और खेतों की पगडंडियों पर हुई थी. गुलवीर सिंह का फौजी में जाने का सपना था और उसी की तैयारी में उन्होंने हर दिन दौड़ना शुरू किया था.

गुलवीर सिंह की कैसे हुई एथलेटिक्स में एंट्री?

साल 2018 में भारतीय सेना की प्रतिष्ठित ग्रेनेडियर्स रेडिमेंट में शामिल होने के बाद गुलवीर ने अपनी दौड़ जारी रखी. इसी के बाद उनकी एथलेटिक्स में एंट्री हुई और आज वे देश भर में अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं. अब गुलवीर सिंह का नाम भारत के प्रमुख रेसर में गिना जाता है. गुलीवर ने साल 2023 में पहली बड़ी सफलता हासिल की थी. इस साल उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 5 हजार मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर धाक जमाई थी.

ये हैं गुलवीर सिंह की प्रमुख उपलब्धियां

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 – सिल्वर मेडल (पुरुष 10,000 मीटर)

एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 – गोल्ड मेडल (पुरुष 5,000 मीटर)

एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 – गोल्ड मेडल (पुरुष 10,000 मीटर)

एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 – ब्रॉन्ज मेडल (पुरुष 5,000 मीटर)

एशियन गेम्स 2022 – ब्रॉन्ज मेडल (पुरुष 10,000 मीटर)

गुलवीर सिंह के नाम दर्ज हैं ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड

भारतीय धावक गुलवीर सिंह का अब तक एथलेटिक्स में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. उनके नाम 5,000 मीटर, 10,000 मीटर, एक मील और हाफ मैराथन जैसी प्रमुख स्पर्धाओं के राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं.

साल 2025 में उन्होंने इतिहास रचते हुए एक मील की दौड़ महज 3 मिनट 55.63 सेकेंड में पूरी की और ऐसा करने वाले देश के पहले भारतीय बने. इसी वर्ष गुलवीर ने हाफ मैराथन को 59 मिनट 42 सेकेंड में पूरा करके एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की, जिसके साथ वह 60 मिनट से कम समय में यह दूरी तय करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए.

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