कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: जूडो में भारत को मिले दो गोल्ड, अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने दिलाई स्वर्णिम सफलता

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार, 31 जुलाई को भारत की अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीत कर देश का मान बढ़ाया. ये दो स्वर्ण पदक वैश्विक स्तर पर भारत के इस खेल में बढ़ते दबदबे को दिखाते हैं.

महिलाओं की 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में अस्मिता डे ने स्वर्ण जीता

पुरुषों के 60 किग्रा जूडो फाइनल में हर्ष सिंह ने स्वर्ण जीता

भारत की यामिनी मौर्या भी 57 किग्रा भार वर्ग में फाइनल में पहुंच चुकीं हैं

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई का दिन भारत के लिए खास रहा. अस्मिता डे ने जूडो में देश को स्वर्ण पदक दिलाया. महिलाओं की 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में अस्मिता डे ने कनाडा की हेइडी क्वैच को हराकर स्वर्ण पदक जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में यह देश का पहला स्वर्ण पदक है.

अस्मिता डे के जूडो में स्वर्ण पदक जीतने के कुछ ही समय बाद हर्ष सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया. पुरुषों के 60 किग्रा जूडो फाइनल में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैट्ज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस दोहरी सफलता से पूरा देश गदगद है.

कैसा रहा अस्मिता डे का मुकाबला?

अस्मिता डे ने रोमांचक और कड़े मुकाबले में कनाडा की हेइडी क्वैच को हराया. अस्मिता ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया. डे ने आखिरी स्टेज पर अपना धैर्य बनाए रखते हुए अपने कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन की सबसे बड़ी जीत हासिल की. भारतीय जूडोका ने बेहतरीन रणनीतिक कौशल और रक्षात्मक अनुशासन दिखाते हुए जीत हासिल की.

कैसा रहा हर्ष सिंह का मुकाबला?

23 साल के सिंह को शुरुआत में कैट्ज से कड़ी टक्कर मिली. लेकिन उन्होंने 41 सेकंड बाकी रहते हुए जबरदस्त हमला किया. हर्ष ने एक शानदार वाजा-अरी—जूडो में दूसरी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली तकनीक—का इस्तेमाल किया. उन्होंने चार मिनट के बाकी मुकाबले में मजबूती से बचाव करते हुए यादगार जीत हासिल की.

बता दें कि अस्मिता और हर्ष के बाद भी जूडो में भारत को और पदक आने की उम्मीद है. यामिनी मौर्या ने महिलाओं की 57 किग्रा भार वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की डोने ब्रेयटेनबैक को इप्पोन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. उनसे भी देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद है. फाइनल में यामिनी का मुकाबला इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक से होना है.

PM मोदी ने दी बधाई

भारतीय जूडो टीम को बधाई देते हुए PM मोदी ने एक्स पर लिखा, "भारतीय जूडो के लिए ऐतिहासिक दिन! गोल्ड मेडल जीतने पर हर्ष सिंह को बधाई. उनके शानदार प्रदर्शन में उनका जुनून और समर्पण साफ़ झलकता है. भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं."

अस्मिता डे की सफलता पर PM मोदी ने एक्स पर लिखा, "सचमुच एक शानदार प्रदर्शन! जूडो महिला 48kg फ़ाइनल में गोल्ड मेडल जीतने पर अस्मिता डे पर गर्व है! यह प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा और जूडो को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं."