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CWG 2026 Day 1 Schedule Today: पहले दिन एक्शन में दिखेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, देखें पूरा शेड्यूल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

CWG 2026 Day 1 Schedule Today: पहले दिन एक्शन में दिखेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, देखें पूरा शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 Day 1 Schedule: स्कॉटलैंड में आयोजित हो रहे इस महाकुंभ में भारत का 124 सदस्यीय दल 13 खेलों में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 09:13 AM IST

CWG 2026 Day 1 Schedule Today: पहले दिन एक्शन में दिखेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, देखें पूरा शेड्यूल

आज से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू

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Commonwealth Games 2026 India Schedule Today: स्कॉटलैंड के खूबसूरत शहर ग्लासगो में आज यानी गुरुवार (23 जुलाई 2026) से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरूआत हो रही है. इस बार दुनिया भर के 74 देशों से करीब 3,000 एथलीट 10 अलग-अलग खेलों में अपना दम-खम दिखाने उतरे हैं, जहां कुल 215 गोल्ड मेडल दांव पर लगे होंगे.

भारत के लिए यह पल बेहद खास है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में यह हमारी 19वीं मौजूदगी है. भारत ने पहली बार 1934 में इन खेलों में हिस्सा लिया था. इस बार ग्लासगो में भारत का 124 खिलाड़ियों का दल एक्शन में नजर आएगा. हमारे एथलीट 8 मुख्य खेलों और 5 पैरा-स्पोर्ट्स में मेडल जीतने के लिए पूरी जी-जान लगाने वाले हैं.

लॉन बॉल्स से होगी भारत के सफर की शुरुआत

भारत अपने अभियान की शुरुआत लॉन बॉल्स (Lawn Bowls) के मुकाबलों से करने जा रहा है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. लॉन बॉल्स का नाम सुनते ही 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की यादें ताजा हो जाती हैं. उस समय भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार गोल्ड मेडल जीता था.

लवली चौबे, पिंकी, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की हमारी 'चौकड़ी' ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर सबको चौंका दिया था. 1930 से खेले जा रहे इस खेल में (1966 को छोड़कर) भारत का यह पहला मेडल था, जिसने पूरे देश का ध्यान इस खेल की तरफ खींचा था. सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि सुनील बहादुर, चंदन सिंह, नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष टीम ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. इस बार भी ग्लासगो में भारतीय टीम से वैसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

ओपनिंग सेरेमनी और भारत का पहला दिन

खेलों की औपचारिक शुरुआत एक धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी. यह सेरेमनी ग्लासगो के मशहूर 'हाईड्रो' में आयोजित की जा रही है. यह वही शानदार वेन्यू है जहां दुनिया के बड़े-बड़े म्यूजिक स्टार्स अपने शो करते हैं.

भारत का पहले दिन (23 जुलाई) का शेड्यूल:

  • दोपहर 2:00 बजे (IST): लॉन बॉल्स - मेन्स सिंगल्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन)
  • दोपहर 2:00 बजे (IST): लॉन बॉल्स - वुमेन्स पेयर्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन)
  • रात 10:30 बजे से (IST): भव्य ओपनिंग सेरेमनी

अगले कुछ दिनों तक ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी तिरंगा लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे. पूरे देश की नजरें अपने एथलीटों पर टिकी हैं. 

ये भी पढ़ें- Commonwealth Games 2026: कितने बजे शुरू होगा उद्घाटन समारोह, कब-कहां देख सकेंगे आप? नोट करें 23 जुलाई से 2 अगस्त तक भारत का पूरा शेड्यूल

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