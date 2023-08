Chris Gayle ने जमकर की पंजाब के मोहल्ला क्लीनिक की तारीफ, AAP नेताओं के साथ घूमने का वीडियो वायरल

डीएनए हिंदी: वेस्टइंडीज टीम के स्टार क्रिकेटर क्रिस गेल जहां भी जाते हैं, वहां उनके फैंस नजर आते हैं. लोग उनके छक्कों के चलते उन्हें खूब पसंद करते हैं लेकिन जब क्रिस गेल पंजाब पहुंचे तो उन्हें पंजाब सरकार का काम बहुत पसंद आया. उन्होंने इसके भगवंत मान सरकार की तारीफ भी की है. इस दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक क्रिस गेल पंजाब के जालंधर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मशहूर स्पोर्ट मार्केट का दौरान भी किया था.

दरअसल, क्रिस गेल पंजाब के जालंधर की स्पोर्ट्स मार्केट में पहुंचे था. इस दौरान उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक की भी तारीफ की और हेल्थ सिस्टम के लिए बेहतरीन बताया है. बता दें कि उनका स्वागत करने के लिए वेस्ट हलके के विधायक शीतल अंगुराल भी मौजूद थे. उन्होंने गेल का शानदार स्वागत करके उनके साथ कई विषयों पर बात की.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में जुटे शमी, शॉट्स देख रह जाएंगे हैरान

World Renowned Cricketer Chris Gayle praises MOHALLA CLINICS 😍 🔥



"What Mr. @BhagwantMann has done with #500AamAadmiClinics is absolutely fantastic.



We need more of such people who are good at heart to spread such work across the world."



—@henrygayle, West Indies Cricketer 🏏 pic.twitter.com/2seeumXcaB