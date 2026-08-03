CWG 2026 में ज्ञानेश्वरी यादव को सिल्वर जीतने का मिला इनाम, DSP पद पर हुआ प्रमोशन; जानें कैसा रहा उनका करियर

Gyaneshwari Yadav Rewarded: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार 3 अगस्त 2026 को सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव से मुलाकात की है और उन्हें बड़ा इनाम भी दिया है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. वहीं अब उन्हें मेडल जीतने के बाद इसका इनाम भी मिल गया है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार 3 अगस्त 2026 को सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव से मुलाकात की है और उन्हें बड़ा इनाम भी दिया है. सीएम ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें 30 लाख रुपये दिए हैं और साथ ही डीएसपी पद पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है. आइए जानते हैं कि ज्ञानेश्वरी का अब तक का करियर कैसा रहा है और उन्होंने कितने मेडल जीते हैं.

ज्ञानेश्वरी को लेकर क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज मुख्यमंत्री निवास पर हमने राजनांदगांव की अपनी प्रतिभाशाली बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का दिल से स्वागत और सम्मान किया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता है. अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में, ज्ञानेश्वरी ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ और देश का मान बढ़ाया है. उनकी ये उपलब्धि हमारी बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त उदाहरण है."

मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव को प्रमोशन देने की घोषणा करते हुए लिखा, "उनके शानदार प्रदर्शन के सम्मान में हमने 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और डीएसपी पद पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है. राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है. हमें विश्वास है कि ज्ञानेश्वरी आने वाले समय में वैश्विक मंच पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहेंगी.

कॉमनवेल्थ गेम्स में किया दमदार प्रदर्शन

ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश को सिल्वर मेडल जिताया था. भारतीय वेटलिफ्टर ने कुल 199 किग्रा (स्नैच में 88 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 111 किग्रा) का भार उठाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. ये उनके कुल भार और क्लीन एंड जर्क में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.

अब तक कैसा रहा ज्ञानेश्वरी का रिकॉर्ड?

इंटरनेशनल वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने साल 2022 से अब तक कई पदक अपने नाम किए हैं. उन्होंने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जूनियर और सीनियर वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इसके अलावा उन्होंने 2023 में एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर अपने नाम किया था. हालांकि, ज्ञानेश्वरी यादव सफलता के बाद लगातार मेहनत करती रहीं. फिर साल 2024 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत प्रतिनिधित्व किया. हालांकि, साल 2025 में उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वरी ने साल 2026 में ही एशियाई सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रांज मेडल जीता था.