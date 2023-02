BCCI Game Over: '5 लोग चला रहे हैं हिंदुस्तान का क्रिकेट', पढ़िए कैसे तय होता है आपके स्टार क्रिकेटर का फ्यूचर

Chetan Sharma Sting Operation

डीएनए हिंदी: Chetan Sharma On Selection Committee- भारतीय क्रिकेट में स्टार वाला सिस्टम है. स्टार क्रिकेटर्स के लाखों फॉलोअर्स होते हैं, जो उनकी हर अदा के दीवाने होते हैं. लेकिन इन फॉलोअर्स को भी मालूम नहीं है कि उनके स्टार क्रिकेटर्स की डोर कैसे सलेक्शन कमेटी के हाथ में होती है. बातचीत के दौरान चेतन शर्मा ने चयन समिति के चेयरमैन होने का मतलब बताया. उनका दावा है कि टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना है, ये तो वो तय करते ही हैं. साथ ही ये फैसला भी उन्हीं का होता है कि टीम इंडिया में किस खिलाड़ी को किस मैच में खेलना है और कौन सा मैच नहीं खेलना. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे स्टार क्रिकेटर्स सलेक्टर्स के आगे-पीछे घूमते रहते हैं.

पढ़ें- Game Over: खुले BCCI और टीम इंडिया से जुड़े कई बड़े राज, गेम हुआ ओवर

'हम 5 लोग प्लान करते हैं पूरे देश के लिए'

चेतन शर्मा ने कहा, हम 5 लोग प्लान करते हैं देश के लिए. पूरे हिंदुस्तान का क्रिकेट ये 5 लोग (5 सलेक्टर्स) चला रहे हैं. कौन खेलेगा इंडिया के लिए ये हमने डिसाइड करना है. कौन FUTURE है, ये हमने डिसाइड करना है. चेतन शर्मा- उनको (खिलाड़ियों को) भी पता है. उनका टाइम 5 साल का है. कहीं कंट्रोवर्सी में फंस गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं. बीसीसीआई का सीधा-सीधा रूल है. हम लोग सीधा मेल डालते हैं. हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये मैच खेल रहा है. ये नहीं खेल रहा. ये खेलना है. ये नहीं खेलना है. वो मैं करता हूं. अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा आप पर. (चाय पीते हुए) चेतन ने कहा, उनको भी दिख रहा है यार. एक साल में 300-500 करोड़ कमा रहे हैं. छोटा पैसा थोड़ी है. 5 साल खेल जाएंगे तो 2000 करोड़ कमा लिए तो ज़िंदगी में कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद कर लेंगे ऐश यार. क्या प्रॉब्लम है?

'रोहित से हार्दिक तक शेयर करते हैं अपने सीक्रेट'

चेतन शर्मा बड़े गर्व से कहते हैं कि रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उन पर बहुत भरोसा करते हैं. खिलाड़ियों को यकीन है कि अगर चेतन शर्मा से कोई सीक्रेट शेयर किया तो वो कभी लीक नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो सीक्रेट वो बता रहे हैं, वो इस समय पूरी दुनिया सुन रही है. दुनिया को पहली बार ये भी पता चलने वाला है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चेतन शर्मा से फोन पर आधा-आधा घंटा बात करते हैं. टी-20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या चेतन शर्मा के इस घर में हाजिरी लगाने आते रहते हैं.

चेतन शर्मा- देखो वो क्या होता है कि पब्लिक के लिए (आवाज़ साफ नहीं). जैसे सलेक्टर्स होते हैं.. सलेक्टर्स बहुत मेन रोल अदा करते हैं. खिलाड़ी सेलेक्टर्स के साथ टच में रहते हैं, जैसे रोहित मेरे से आज सुबह आधा घंटा बात कर रहा था तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलेक्टर बैठा है. HOW COMFORTABLE A CRICKETER IS. I AM A DIFFERENT SORT OF A GUY (मैं अलग किस्म का इंसान हूं). जो मेरे से रोहित ने बात की ना, वो इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी. एक तो मैं मीडिया का आदमी हूं. मेरा पेट बहुत STRONG है.

'करंट क्रिकेटर्स आते रहते हैं बात करने'

चेतन ने कहा, CURRENT CRICKETERS हैं, जिनको मुझसे बात करनी है वो आते रहते हैं. जैसे हार्दिक आया हुआ था. हार्दिक यहीं लेटा हुआ था. अभी दीपक हुड्डा आया था. अभी उमेश यादव उस दिन मुझे मिलने आया. वो देखो क्या होता है उनको बात करनी है चेयरमैन से. तीनों को अपने FUTURE का होता है. हार्दिक को आगे की DISCUSSION करनी है. जो मेरे घर में बात हो सकती है, वो कहीं नहीं हो सकती. हार्दिक उस दिन दिल्ली में लैंड किया. मुझे फोन किया कि सर कहां हो. मैंने कहा घर पर हूं. रात को ही आया.

(अभिषेक कुमार, जी मीडिया)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.