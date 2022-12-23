CSK Full Players List in IPL 2023 Auction: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कौन-कौन, यहां देखें पूरी लिस्ट

डीएनए हिंदी: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आईपीएल (Indian Premier League) इतिहास की वो टीम है जिसकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में है. एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली सीएसके (CSK) ने चार बार खिताब जीता है. चेन्नई पहली ऐसी टीम भी है जिसने आईपीएल के खिताब तो डिफेंड किया था. हालांकि पिछले सीजन टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. धोनी ने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को कप्तानी सौंपी थी लेकिन बीच टूर्नामेंट में ही जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी. चेन्नई ने आखिरी खिताब साल 2018 में जीता था जबकि साल 2019 में टीम फाइनल तक पहुंची थी. अब पीछले सीजन का भूलाकर धोनी की टीम आईपीएल 2023 में एक नई टीम बनाकर मैदान पर उतरना चाहेगी.
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इन खिलाड़ियों को CSK ने किया रिटेन
पिछले सीजन खराब प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने ड्वेन ब्रावो, रॉबिन उथप्पा और क्रिस जॉर्डन जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया. एम एस धोनी, रवींद्र जडेदा, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडू, शिवम दूबे, दीपक चाहर, महीश तिक्षणा और मोईन अली को सीएसके ने रिटेल किया. लेकिन एक मजबूत प्लेइंग 11 को बनाने के लिए टीम में ऑलराउंडर की कमी नजर आ रही है. देखना ये होगा कि ड्वेन ब्रावो की कमी को पूरा कौन करता है और ऑक्शन में चेन्नई किन खिलाड़ियों पर बोली लगाती है.
IPL 2023 के लिए Chennai Super Kings के खिलाड़ियों की पूरी सूची
|Player Name
|Country
|Age
|Role
|Auction Price
|MS Dhoni (wk)
|India
|41 years
|WK-Batsman
|INR 12 Cr(R)
|Ruturaj Gaikwad
|India
|25 years
|Batsman
|INR 6 Cr(R)
|Ambati Rayudu (wk)
|India
|37 years
|WK- Batsman
|INR 6.75 crores(R)
|Devon Conway
|New Zealand
|31 years
|Batsman
|INR 1 crores(R)
|Subhranshu Senapati
|India
|25 years
|Batsman
|INR 20 Lakhs(R)
|Deepak Chahar
|India
|30 years
|Bowler
|INR 14 crores(R)
|Tushar Deshpande
|India
|27 years
|Bowler
|INR 20 Lakhs(R)
|Maheesh Theekshana
|Sri Lanka
|22 years
|Bowler
|INR 70 Lakhs(R)
|Simranjeet Singh
|India
|25 years
|Bowler
|INR 20 Lakhs(R)
|Matheesha Pathirana
|Sri Lanka
|20 years
|Bowler
|INR 20 Lakhs(R)
|Mukesh Choudhary
|India
|26 years
|Bowler
|INR 20 Lakhs(R)
|Prashant Solanki
|India
|22 years
|Bowler
|INR 1.20 crores(R)
|Mitchell Santner
|New Zealand
|30 years
|Bowler
|INR 1.90 crores(R)
|Rajvardhan Hangargekar
|India
|20 years
|Bowler
|INR 1.50 crores(R)
|Ravindra Jadeja(C)
|India
|34 years
|All-rounder
|INR 16 Cr(R)
|Moeen Ali
|England
|35 years
|All-rounder
|INR 8 Cr(R)
|Shivam Dube
|India
|29 years
|All-rounder
|INR 4 crores(R)
|Dwaine Pretorius
|South Africa
|33 years
|All-rounder
|INR 50 Lakhs(R)
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