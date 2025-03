भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी दुबई से वापसी कर चुके हैं. देर रात कप्तान रोहित शर्मा ट्रॉफी लेकर मुंबई एटरपोर्ट पर नजर आए. हालांकि उनके अलावा हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी वापसी कर चुके हैं. वहीं 11 मार्च की सुबह रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने वापसी की है. हालांकि ये दोनों खिलाड़ी चेन्नई एयरपोर्ट पर नजर आएं. सभी खिलाड़ियों अलग-अलग दुबई से वापसी कर रहे हैं और इस बार भव्य स्वागत की संभावना कम है. आईपीएल 2025 का आगाज भी 22 मार्च से होने जा रहा है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे. आइए जानते हैं कि विराट कोहली भारत कब लौटेंगे.

मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसम आप देख सकते हैं कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. हालांकि उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं नजर आई है. रोहित दुबई से मुंबई पहुंचे और एयरपोर्ट के बाहर अपना लग्जरी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए. एयरपोर्ट के बाहर रोहित को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी थी. वहीं रोहित के अलावा हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल भी वापसी कर चुके हैं.

ROHIT SHARMA HAS ARRIVED IN MUMBAI. 🔥 pic.twitter.com/q1SAjHEUu1

रोहित शर्मा के बाद स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और फिरकी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती भी भारत लौट आए हैं. जडेजा और वरुण की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों खिलाड़ी दुबई से चेन्नई पहंचे हैं.

Sir Jadeja and Varun Chakravarthy have landed in Chennai. 🇮🇳pic.twitter.com/6GRFJvcG8D