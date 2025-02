चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है. लेकिन इससे पहले इंग्लैंड के अफगानिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है.

पिछले महीने ब्रिटिश के कई राजनेताओं ने ईसीबी से अफगानिस्तान के मैच का बहिष्कार करने का अनुरोध किया था. जो 26 फरवरी को लाहौर में खेला जाना है. जिसपर इसीबी ने बड़ा फैसला ले लिया.

ईसीबी ने लिया बड़ा फैसला

चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का मैच बॉयकॉट करने की मांग पर ईसीबी के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि हम सरकार, आईसीसी और खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद मैच खेलने का फैसला करेंगे. थॉम्पसन ने कहा कि अकेले क्रिकेट समुदाय ही अफगानिस्तान की समस्याओं से नहीं निपट सकता.

England will proceed with their Champions Trophy match against Afghanistan, the England Cricket Board (ECB) confirmed after discussions with the UK government, ICC, & players.



Earlier, calls for a boycott surfaced in response to the Afghan Interim Government's restrictions on… pic.twitter.com/VvOu7mBUKj