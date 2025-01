दुनियाभर के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है. फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद आईपीएल का दीदार करने को मिलेगा. आईपीएल के डेट्स का खुलासा हो गया है. अब फैंस पूरे शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत 21 मार्च से होगी.

आईपीएल के चैयरमैन अरुण धूमल ने बताया कि नए सीजन की शुरुआत 21 मार्च से होगी. उन्होंने आगे बताया कि जल्द ही इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा.

सऊदी अरब में हुआ था मेगा ऑक्शन

आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में हुआ था. जहां भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. जिनका लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा. वही श्रेयस अय्यर को पंजाब ने 26.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. जो आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने.

IPL 2025 UPDATES.



- Season starts on March 21.

- First match at Eden Gardens.

- 74 matches in the season.

- Final match at Eden Gardens.

- Final on May 25.