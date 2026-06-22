फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 92 साल बाद मिली पहली जीत से मिस्र में जश्न, राष्ट्रपति अल-सीसी ने भी दी बधाई

मिस्र की फुटबॉल टीम 'फराओ' ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. मिस्त्र को फुटबॉल विश्वकप के इतिहास में 92 साल और 25 दिन बाद जीत मिली.

मिस्र ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की.

मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दी.

जीत के बात हजारों फैंस सड़क पर आ गए, राष्ट्रपति फतह अल-सीसी ने दी बधाई.

मिस्र ने रविवार, 21 जून को फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की. 1934 में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद से मिस्र ने कुल 8 मैच खेले थे, जिसमें से उन्हें 5 में हार और 3 में ड्रॉ का सामना करना पड़ा था. इस तरह 92 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता है. इस जीत से खुश मिस्र के हजारों लोगों ने सड़कों पर निकल कर जश्न मनाया. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने भी इस उपलब्धि पर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को बधाई दी. यहां तक कि मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालाह भी कनाडा के वैंकूवर में सड़कों पर आ गए और फैंस के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया.

मिस्र ने न्यूजीलैंड को हराया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-जी मैच में मुस्तफा जिको, मोहम्मद सलाह और ट्रेजेगुएट के गोल की बदौलत मिस्र ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दी. इस मुकाबले में वैंकूवर के बीसी प्लेस में न्यूजीलैंड ने आक्रामक शुरुआत की थी. मुकाबले के 15वें मिनट में फिन सुरमैन ने कॉर्नर किक पर जोरदार हेडर से न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाई. हाफ टाइम से पहले सालाह और इमाम अशूर गोल करने के करीब पहुंचे, लेकिन बराबरी का गोल नहीं हो सका. दूसरे हाफ के पहले मिनट में मैक्स क्रोकोम्बे ने सलाह को फिर से गोल करने से रोक दिया.

इसके कुछ ही देर बाद, मिस्र के गोलकीपर मुस्तफा शोबेर ने कैलम मैककोवाट के हेडर को शानदार ढंग से बचाकर न्यूजीलैंड को अपनी बढ़त दोगुनी करने से रोका. फिर 58वें मिनट में जिको ने फ्री हेडर से होसाम हसन की टीम की मैच में वापसी कराई. 9 मिनट बाद सालाह ने निर्णायक गोल किया. टीम के बेहतरीन तालमेल के बाद उन्होंने शानदार लो-फिनिश के साथ गेंद को नेट में पहुंचाया. मैच खत्म होने में आठ मिनट बाकी रहते हुए ट्रेजेगुएट ने मिस्र के लिए तीसरा गोल करके जीत पर मुहर लगा दी.

राष्ट्रपति अल-सीसी ने तारीफ की

इस जीत से खुश मिस्त्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं मिस्र की राष्ट्रीय टीम और हमारे महान देश के फैंस को वर्ल्ड कप प्रतियोगिताओं में मिस्र की भागीदारी के इतिहास में पहली जीत हासिल करने पर बधाई देता हूं. यह जीत उस दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति को दर्शाती है, जो हमारे देश के खिलाड़ियों में है. यह शानदार जीत आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिस्र का नाम ऊंचा करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है."

इस ऐतिहासिक जीत के बाद वैंकूवर डाउनटाउन की सड़कें पूरी तरह लाल रंग की शर्ट पहने और मिस्र का झंडा लहराते फैंस से पट गईं. माहौल बिल्कुल काहिरा के स्टेडियम जैसा लग रहा था. जीत की खुशी में टीम के मुख्य कोच होसाम हसन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खिलाड़ियों को होटल के बाहर जमा हुए फैंस के बीच जाने की इजाजत दे दी. उत्साहित प्रशंसकों ने अपने 34 वर्षीय कप्तान मोहम्मद सालाह को कंधों पर उठा लिया और हवा में उछालकर जश्न मनाया. इसके बाद ड्रेसिंग रूम में भी सालाह ने अपनी शर्ट उतारकर टीम के साथियों के साथ एक बड़े पोर्टेबल स्पीकर पर नाचते हुए जीत का जश्न मनाया. इस जीत के साथ मिस्र 2 मैचों में 4 अंकों के साथ ग्रुप जी (Group G) में शीर्ष पर पहुंच गया है और उसके नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें काफी मजबूत हो गई हैं.