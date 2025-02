चैंपियंस ट्रॉफीा 2025 से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका लगा है. पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चोट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके लगे है. मार्कस स्टोइनिस के संन्यास लेने के ऐलान के ठीक बाद ही कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए है. जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्रारंभिक टीम में चार बदलाव करने होंगे.



पैट कमिंस और हेजलवुड हुए बाहर

पैट कमिंस बच्चे की जन्म के वजह श्रीलंका दौरे पर नहीं गए थे. वही वो बॉर्डर - गावस्कर सीरीज में टखने की चोट की समस्या से जूझ रहे थे. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है. अब कमिंस के बाहर होने पर ऑस्ट्रेलिया को नए कप्तान का ऐलान भी जल्द करना होगा.

Australia will need to make four changes to their preliminary squad for the upcoming #ChampionsTrophy with confirmation skipper Pat Cummins and fellow fast bowler Josh Hazlewood have been ruled out of the tournament

बेन ड्वार्शियस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और स्पेंसर जॉनसन को वनडे टीम में शामिल किया गया है. जोश हेजलवुड को बॉर्डर - गावस्कर सीरीज के दौरान चोट लगी थी. जिसके बाद से वो लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं. उनके आईपीएल खेलने पर अभी संशय जताया जा रहा है.

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 4 बड़े खिलाड़ी हुए बाहर

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मिचेल मार्श के बाहर होने के बाद ही जैसे खिलाड़ियों को बाहर होने की लाइन लग गई हो.

ऑस्ट्रेलिया की टीम से अबतक मिचेल मार्श, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और संन्यास लेने की वजह से मार्कस स्टोइनिस भी टीम से बाहर हो गए हैं.

ऐसे में जल्द ही ऑस्ट्रेलिया टीम नए कप्तान की घोषणा कर सकती है. जिसके 2 बड़े दावेदार स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड हैं.

