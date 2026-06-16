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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

पैसों की तंगी से स्टेडियम नहीं आ पाई मां, बेटे ने मैदान पर रच दिया इतिहास! भावुक कर देगी केप वर्डे के गोलकीपर की कहानी

केप वर्डे के गोलकीपर ने शानदार बचाव किए, जिससे उनकी टीम ने सोमवार को फीफा विश्व कप 2026 के मुकाबले में स्पेन के खिलाफ 0-0 पर ड्रा खेला और एक अंक हासिल किया.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 16, 2026, 06:24 PM IST

पैसों की तंगी से स्टेडियम नहीं आ पाई मां, बेटे ने मैदान पर रच दिया इतिहास! भावुक कर देगी केप वर्डे के गोलकीपर की कहानी

केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा (Image Source- Instagram/Vozinha)

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कहते हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बातों, संघर्ष और आंसुओं का एक समंदर है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने दुनिया भर के करोड़ों खेल प्रेमियों की आंखें नम कर दी हैं. यह कहानी है केप वर्डे (Cape Verde) जैसे छोटे से देश के स्टार गोलकीपर वोजिन्हा (Vozinha) की.

स्पेन जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ सोमवार (15 जून 2026) को हुए मैच में मैदान पर दीवार बनकर खड़े होने वाले वोजिन्हा आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा है, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे. मैदान पर इतिहास रचने वाले इस खिलाड़ी की मां पैसों की तंगी के कारण उन्हें लाइव खेलते हुए देखने स्टेडियम नहीं आ सकीं.

मैच के बाद छलक पड़े आंसू

फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ मुकाबला किसी भी छोटी टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है. लेकिन केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने मैदान पर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. उन्होंने स्पेन के स्टार स्ट्राइकर्स के एक के बाद एक कई खतरनाक हमलों को नाकाम किया और अपनी टीम के लिए ऐतिहासिक खेल दिखाया. 

इस शानदार प्रदर्शन के बाद जहां पूरी दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही थी, वहीं मैच खत्म होते ही वोजिन्हा मैदान पर ही फूट-फूट कर रोने लगे. जब उनसे इस भावुकता की वजह पूछी गई, तो उन्होंने जो बताया उसने सबका दिल तोड़ दिया. वोजिन्हा ने बेहद भारी मन से कहा कि अमेरिका का वीजा इतना महंगा था कि पैसों की कमी के कारण उनकी मां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए स्टेडियम नहीं पहुंच सकीं.  

 

स्पेन के खिलाफ मैच कराया ड्रा

एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े मंच पर देश का नाम रोशन कर रहा हो, और उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी मां गरीबी के कारण वहां मौजूद न हो. इस मैच से पहले शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि केप वर्डे जैसी टीम स्पेन को रोक पाएगी. मैच में कोई गोल नहीं हुआ और ये ड्रा रहा. ये नतीजा केप वर्डे के लिए किसी जीत से कम नहीं था.

50 हजार से सीधे 50 लाख हुए फॉलोअर्स

वोजिन्हा के इस अद्भुत खेल और उनकी इस दर्दभरी दास्तां ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान ला दिया, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी नहीं की होगी. मैच से पहले तक वोजिन्हा को दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते थे और सोशल मीडिया पर उनके महज 50 हजार के करीब फॉलोअर्स थे. लेकिन मैच के बाद महज कुछ ही घंटों के भीतर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 50 हजार से छलांग लगाकर सीधे 50 लाख के पार पहुंच गई.

लोग न सिर्फ उनके खेल को सलाम कर रहे हैं, बल्कि उनके इस जज्बे की भी तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने अपने इस खेल से न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपने हर देशवासी का सिर पूरी दुनिया के सामने गर्व से ऊंचा कर दिया है. केप वर्डे के इस जांबाज गोलकीपर ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो तंगहाली भी आपके कदमों को इतिहास रचने से नहीं रोक सकती.

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